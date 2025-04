Twee uur voor schietpartij kreeg Yassin (32) celstraf voor drugshandel

De 32-jarige Yassin die vrijdag aan zijn schotwonden overleed aan de Loevensteinlaan in Oosterhout werd twee uur voor de schietpartij veroordeeld tot elf maanden cel voor drugshandel. Dat bevestigt zijn advocaat, die hem kort na het vonnis aan de telefoon had. Twee uur later werd Yassin beschoten toen hij in de auto zat. Net daarvoor was er al een eerdere schietpartij in dezelfde straat, laat de politie weten. "Dit maak je niet dagelijks mee", zegt de advocaat.

De advocaat van de Marokkaans-Nederlandse Yassin heeft na het vonnis in de rechtbank in Breda nog gebeld met zijn cliënt. "Om half twee was dat vonnis, waar hij niet bij hoefde te zijn. Ik heb hem kort gesproken na het vonnis, wat ik altijd doe", vertelt advocaat Joris Kersemaekers.

"Zou raar zijn als het me niks deed."

"Rond vier uur was de schietpartij in Oosterhout. Dat is gewoon bizar. Ik doe hele grote strafzaken, maar dit maak je niet dagelijks mee. Als iemand zo van het leven beroofd wordt, zou het raar zijn als dat me niks deed."

De politie bevestigt dinsdag dat twee auto's met inzittenden kort na elkaar beschoten zijn aan de Loevensteinlaan in Oosterhout vrijdag. Hoeveel tijd er precies tussen de schietpartijen zat, onderzoekt de politie. De motieven voor de schietpartijen zijn ook nog niet duidelijk. Yassin werd vrijdagmiddag veroordeeld tot elf maanden cel voor het 'intensief en in georganiseerd verband handelen in cocaïne'. Dat deed hij voor een periode van vijf maanden van oktober 2021 tot maart 2022, is te lezen in het vonnis van de rechtbank.

"Schietpartij past niet bij de cliënt zoals ik hem ken."