Legeroefening Orange Bull: 'Routine, maar we zijn wel extra alert'

Twee weken lang wordt er door ruim 160 militairen geoefend op de Vliegbasis Eindhoven, Gilze Rijen en op een heide vlak over de grens in België. De grootschalige legeroefening is niet speciaal gepland vanwege de oorlog in Oekraïne, maar belangrijk is het natuurlijk wel, zegt luitenant-kolonel Misja Woudt. Hij is de detachementscommandant van operatie Orange Bull, die vanaf de Vliegbasis Eindhoven wordt gehouden.

"De motivatie is groot en het is natuurlijk wel belangrijker geworden", zegt Woudt. Er wordt geoefend door parachutisten en ook Duitse militairen doen mee. Dat is belangrijk voor de samenwerking tussen verschillende legers. Grote transportvliegtuigen worden ingezet om te oefenen met het droppen van parachutisten en vracht en het vliegen in het donker. Ook wordt er geoefend met zogenoemd tactisch landen: het vliegtuig komt uit een onverwachte richting en landt snel. Verder oefenen parachutisten met springen. Belangrijk, nu er veel nieuwe mensen bij Defensie komen.

Militairen klaar voor de oefening (foto: René van Hoof)

"We spelen bijvoorbeeld scenario's na met het evacueren van gewonden. En van zwaar gewonden met de inzet van medisch personeel." Woudt: "We moeten vaak oefenen om routine te krijgen." Dit soort tactische oefeningen worden al jaren gehouden. "Het belangrijkste is de samenwerking, dat we goed op elkaar ingespeeld raken, ook de nieuwe mensen. Verder is de communicatie met de Duitsers, die ook mee oefenen, heel belangrijk", aldus de luitenant-commandant. Hij voegt er aan toe dat die samenwerking uitstekend verloopt: "Omdat zij anders met scenario's omgaan, leren zij ook weer van hoe wij dat doen."

Transportvliegtuigen op Vliegbasis Eindhoven (foto: René van Hoof)

Die samenwerking tussen verschillende landen wordt door de actuele politieke situatie in Europa alleen maar belangrijker: "De vanzelfsprekendheid dat we het als land alleen kunnen doen, die is er niet meer", zegt de commandant van Orange Bull. Dit is nog maar een relatief kleine oefening. In september is er een legeroefening waaraan negen landen meedoen. Het vliegen kan wat geluidsoverlast veroorzaken. Sommige mensen vinden dat leuk en sommige juist niet. Maar door de oorlog in Oekraïne merkt Woudt wel dat het draagvlak voor dit soort oefeningen flink is toegenomen. Extra spanning onder de militairen vanwege de oorlog in Oekraïne is er volgens de commandant niet: "We zijn natuurlijk wel extra alert, bijvoorbeeld op cybercriminaliteit, maar van nerveuze militairen is geen sprake."