Een paar uur maar leefde Gitty's zoontje Thijn: ‘Ik denk elke dag aan hem’

Toen Gitty Versteijlen uit Eindhoven twintig weken zwanger was, hoorde ze dat haar kindje maar een overlevingskans had van één procent. Toch wilde ze ervoor gaan: “Laten we uitgaan van mogelijkheden, zei ik”. Maar een paar uur leefde Thijn, nadat hij 16 jaar geleden werd geboren. De indruk die hij op zijn moeder maakte, is onuitwisbaar: “Ik denk nog elke dag aan hem.”

Omdat haar moeder meerdere miskramen had gehad, kreeg Gitty na twintig weken weer een echo. “Dat duurde langer. Er werd een collega gehaald en toen begon de medische mallemolen.” Het was mis. Gitty miste vruchtwater en er was iets mis met de nieren van haar ongeboren kindje.

Zes jaar lang had Gitty geprobeerd zwanger te raken. Nadat ze eigenlijk de hoop al had opgegeven, lukte het toch: “Ik was zó ontzettend blij. Heel voorzichtig ging ik hopen. Bij de eerste echo was alles goed, bij de twaalf weken-echo ook.”

In één klap verdween de roze wolk, Gitty's wereld stortte in. Ook al had haar kindje maar een heel kleine overlevingskans, de zwangerschap afbreken, wilde ze niet: “Elke procent is er één. Toch was ik wel realistisch. Leven moet geen lijden worden, dan is het klaar.”

Haar zwangerschap veranderde totaal. “Ik ging niet naar de zwangerschapsgymnastiek om me voor te bereiden op een bevalling. Want ik wilde niet tussen blije mensen zitten die klagen over pijntjes.” En omdat het ziekenhuis in Nijmegen is gespecialiseerd in nierdialyse bij baby’s, besloot ze daarnaartoe te gaan voor de bevalling. Op de laatste dag van de Vierdaagse werd Thijn geboren.