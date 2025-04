Landelijk vuurwerkverbod komt eraan: 'Je straft de verkeerde'

Er lijkt toch een landelijk vuurwerkverbod te komen. NSC is nu ook om en dat brengt de Tweede Kamer op een ruime meerderheid, terwijl er in de Eerste Kamer al steun was. Vuurwerkondernemers in Brabant zijn boos en bezorgd. "Je haalt een consumentenproduct uit de markt, terwijl dat niet het probleem is."

Maurice van Hommel, eigenaar van een vuurwerkwinkel in Tilburg, begrijpt dat de overheid iets wil doen tegen overlast en geweld, maar hij vindt dat het verbod onterecht is gericht op consumentenvuurwerk. "Dit is niet het probleem, het zit in het illegale circuit", zegt hij.

"Oud en nieuw wordt juist níét rustiger door een landelijk vuurwerkverbod."

Eerder was de VVD tegen een vuurwerkverbod, maar sinds vorige week is de politieke partij om. Dinsdag gaf ook NSC aan dat ze het voorstel van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren steunen om zo snel mogelijk een totaalverbod in te voeren. De partijen willen harder inzetten op de aanpak van onruststokers, die politie en hulpverleners belagen. Maar vuurwerkverkoper Jan de Wit uit Helmond denkt dat het verbod een tegenovergestelde werking heeft. "Oud en nieuw wordt er niet rustiger door", zegt hij stellig. "Nederlandse legale verkopers verkochten al geen pijlen of Romeinse kaarsen meer, omdat die vaak werden gebruikt om op hulpverleners te schieten. Als liefhebbers nu naar het buitenland gaan, wordt er juist méér verkocht van het zware vuurwerk, waar de politie last van heeft."

Hij waarschuwt ook voor een onrealistische handhaving. "Ze kunnen de handhaving van het illegale vuurwerk nu al niet aan", zegt hij. Hij verwijst naar de coronaperiode, toen de verkoop van legaal vuurwerk stil lag. "Wij hebben toen voor geen euro verkocht, maar als je toen keek hoeveel er de lucht in ging... Dat was niet normaal. Dit gaat nooit lukken."

"Dat geld zie ik nooit meer terug."

De VVD wil graag een tegemoetkoming voor de ondernemers, maar het is nog niet duidelijk hoe die eruit moet zien. Bij de twee Brabantse verkopers is het vertrouwen in die hulp uit Den Haag niet groot. Jan heeft vorig jaar nog flink geïnvesteerd in zijn pand. "Nieuwe sprinklers, 18.000 euro. Normaal verdien je zo'n investering terug, maar als het verbod er komt, gaat dat niet lukken", zegt hij. De totale financiële gevolgen lopen voor Jan in de tonnen, denkt hij. "Mijn winkel is gebouwd voor de verkoop van vuurwerk, met brandveilige bunkers. Geen enkele koper heeft daar iets aan, dus de waarde van het pand zal gigantisch dalen." Ook Maurice zit met kluizen en een winkel waar hij niets mee kan als het verbod doorgaat. "De hele sector wordt gewoon geschrapt. Dat vind ik ongekend."

"Dat verbod komt er nooit."