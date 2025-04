'Horrorklusser' Nicky H. lichtte tientallen mensen op, jaren cel geëist

Even een klus laten doen, liep voor tientallen mensen uit op een nachtmerrie. Ze hadden de pech dat ze horrorklusser Nicky H. (33) uit Waalwijk op Facebook troffen. En die vroeg wel voorschotten, maar maakte zijn werk nooit af. In de rechtbank in Breda werden dinsdag 53 claims van gedupeerden behandeld. De schade varieerde per persoon van 75 tot 30.000 euro.

Nicky H. was er, en ook 11 van de 53 mensen die hun schade vergoed willen zien, waren naar de rechtbank gekomen. Veel van hen hadden uitgekeken naar deze dag, want na jaren kwam de klusser die hen oplichtte dan eindelijk voor de rechter. Nicky H. is langzamerhand een bekende Nederlander geworden door het tv-programma Opgelicht, waarin zijn oplichtingsactiviteiten uitgebreid aan bod kwamen. In de rechtszaal was het geroezemoes soms niet van de lucht als H. zijn kant van het verhaal vertelde. H. wist zelf niet meer van zijn ‘klussen’. ‘Dat zou ik even niet weten’ of ‘Daar wil ik niet op doorgaan’, zei hij vaak. Volgens hem was hij in die periode zo zwaar verslaafd aan wiet en coke dat hij het nu allemaal niet meer weet. En alle euro’s die hij opstreek, gingen op aan drugs. Maar de voorzitter van de rechtbank vond dat moeilijk te geloven. “U hebt zoveel andere namen en bedrijven gebruikt en mailadressen aangemaakt. En het geld ging weer naar een hele hoop rekeningen, waar het weer werd afgehaald. Dat kun je alleen doen, als je er met je hoofd bij bent en er goed over nadenkt.” De mensen die hun geld terug willen van Nicky H. lieten regelmatig merken dat ze Nicky’s verhaal niet geloven. Er klonk schamper gelach als weer de smoes voorbij kwam dat hij niet kon komen, omdat ‘de auto kapot was’. Ze gingen allemaal voor gemiddeld een paar honderd tot een paar duizend euro het schip in. De grootste zaak, met 30.000 euro schade, ging om een Bosschenaar die hem blijkbaar ‘meer dan leuk’ vond en hem steeds geld leende.

De oplichtingszaken speelden vooral in Brabant: Tilburg, Waalwijk, Oosterhout, Dussen, Den Bosch, Kaatsheuvel, Dongen, Etten-Leur, Raamsdonksveer, Wouw, Waspik, Sprang-Capelle, Bergen op Zoom en nog veel meer. Maar ook buiten Brabant was Nicky tussen 2018 en 2021 actief. Nicky liftte vaak mee op namen van bestaande bedrijven of klussers. Zo bleek Frank van Dam alias Rene van Duren, klusbedrijf Roels, AS Schilderwerken, een hoveniersbedrijf uit Tilburg, onderhoudsbedrijf Martien Scheppers. schilder John Tuur of Rob van Vliet, Vos Totaalonderhoud, Frans Hoek en Sabel dakwerken allemaal dezelfde persoon te zijn: Nicky H. Ook veel van deze bedrijven en personen deden aangifte tegen H. vanwege misbruik van hun goede naam. Nicky was de hele dag gespannen en soms emotioneel. Hij was druk en praatte veel, ook als de rechters aan het woord waren. Hij had wel spijt, maar veel weet hij niet meer van die periode vol drugs, zo verklaarde hij steeds tijdens de lange zitting. Zijn leven staat al vier jaar stil, zo vertelde hij, in afwachting van de rechtszaak. Maar waarom hij bijvoorbeeld niet heeft gewerkt, werd niet duidelijk. Inmiddels is hij van het centrum van Waalwijk verhuisd naar een flat in Tilburg-Noord met zijn vrouw en dochter. Hij heeft een schuld van ruim een ton en daar komen de claims van de gedupeerden in deze zaak nog bij. Veel geld komt er nu niet binnen. Nicky heeft een Wajong-uitkering en een bewindvoerder keert hem wat leefgeld uit. Na deze rechtszaak lijkt Nicky H. nog niet klaar te zijn. Inmiddels loopt er een nieuwe zaak met 17 aangiftes en wordt er gekeken naar 10 andere aangiftes. De dag voor deze rechtszaak kwam er nóg een aangifte binnen, maakte de voorzitter tijdens de rechtszaak bekend, waarna Nicky in tranen uitbarstte. Maar die nieuwe aangiften werden deze dinsdag niet behandeld. De officier van justitie moest eerst een eis formuleren in deze zaak met 53 gedupeerden. Ze zag dat Nicky zich steeds voordeed als een andere klusser of bedrijf. Steeds had hij smoesjes en kwam hij zijn afspraken niet na. Hij gebruikte valse documenten en andermans Kamer van Koophandelnummer. Ook plukte hij foto’s van internet van klussen die hij zogenaamd had gedaan. Ze kon zo’n 40 van de 53 zaken goed bewijzen, vond ze en kwam tot een eis van dertig maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Ze vroeg ook om een extra lange proeftijd van drie jaar omdat het erop lijkt dat Nicky H. maar niet leert van zijn fouten. Daarnaast wil ze dat H. stopt met drugsgebruik en zich daarop laat controleren. Als extraatje eiste de officier een taakstaf van 100 uur. Symbolisch, om te kijken of echt werken iets teweeg brengt bij Nicky H. De uitspraak in deze zaak is op 15 april.

