Gevoelige informatie per ongeluk naar woningbouwvereniging gestuurd

De Bossche woningcorporatie Zayaz krijgt onbedoeld brieven met daarin gevoelige financiële informatie van inwoners uit de regio Alkmaar. Daar zit hulporganisatie Zaffier die mensen begeleidt in werk, geldzaken, en inburgering. NH Nieuws meldt dat door een fout van de drukker, 93 klanten van Zaffier een antwoordenvelop hebben gekregen met het adres van Zayaz in Den Bosch, waardoor de gegevens per ongeluk in Den Bosch belanden.

Toen de fout werd ontdekt, heeft de Alkmaarse organisatie contact gezocht met Zayaz in Den Bosch. Die beloofde alle brieven die niet voor hen bedoeld zijn alsnog naar Zaffier te sturen. Een woordvoerder van Zayaz bevestigt dit maar zegt dat de brieven wel geopend moeten worden. "Wij kunnen aan de buitenkant niet zien of de inhoud niet voor ons is."

De Bossche woningcorporatie heeft daarom twee mensen aangewezen die alle binnenkomende post zullen beoordelen. "De post bedoelt voor Alkmaar zullen we wekelijks verzamelen en in een grote envelop naar Zaffier sturen", vertelt de woordvoerder die benadrukt niks met de inhoud van de brieven te zullen doen.

"Het is een pijnlijke vergissing."