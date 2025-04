Tot zes jaar cel voor gruwelijke ontvoering en mishandeling

33 uur lang werd een jonge Portugees uit Eindhoven ontvoerd. En al die tijd werd deze 26-jarige Pedro zwaar mishandeld, vernederd en bespuugd. Ook werd gedreigd zijn vingers af te knippen. Een Eindhovense drugsbende wilde geld zien voor het verdwijnen van een kilo cocaïne. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde vier mannen woensdag tot celstraffen van 110 dagen tot zes jaar.

De ontvoering begon toen Pedro moest betalen voor een kilo cocaïne die was geript door mannen die Pedro bij de bende had geïntroduceerd. Steeds banger probeerde de Portugees anderhalve dag lang bij bekenden geld te regelen, terwijl de bendeleden met hem rondreden. Maffiafilm, maar dan echt

De beelden die tijdens de zitting werden vertoond, waren gruwelijk. Op meerdere filmpjes was te zien hoe Pedro zwaar mishandeld werd. Het leek op een maffiafilm, maar deze filmpjes zijn levensecht. Uiteindelijk hield de politie in Eindhoven een witte koeriersbus aan die was ingericht om er iemand in te gooien en z’n kop eraf te hakken, zo werd omschreven door de politie. Van binnen was de bus bekleed met doorschijnend plastic en er zaten flinke, extra sloten op de buitenkant van de deuren.

Foto: SQ Vision.

In een bar in Eindhoven werd Pedro op 27 september 2022 naar binnen gebracht door leden van de bende. De aanwezigen sloegen en stompten hem en gaven ook kopstoten. Hij werd van de een naar de ander geduwd en als boksbal gebruikt. Een van de aanwezigen drukte een paar sigaretten uit op Pedro’s hand. Door merg en been

Op een filmpje is een doodsbange Pedro te zien die door een van de verdachten, Ali E., in een hoek wordt gedreven en hard wordt geslagen. Op een ander filmpje is te zien hoe Pedro aan de bar zit en met een doek zijn oog dept. Onverwachts wordt hij opnieuw hard op zijn hoofd geslagen.

Het ergste filmpje werd gemaakt in het huis van Ali E. in het Limburgse Hoensbroek. Te zien was in de rechtszaal hoe een naakte Pedro met zijn broek op zijn enkels forse slagen krijgt van Mohammed A. met een metalen honkbalknuppel. De kreten van Pedro gaan door merg en been. Zwaargewond

Pedro werd op de late avond van 28 september 2022 bont en blauw gevonden in een flat aan de Vuurvlinderstraat in Eindhoven. Hij wist daar 112 te bellen. Ali E. had toen, op het zoveelste adres waar hij met Pedro was om geld te regelen, wel ingezien dat het allemaal niet ging lukken om de schade van zo’n 50.000 euro vergoed te krijgen. Er was namelijk nog ‘maar’ een paar duizend euro opgehaald. Ali E. en helper Volkan gingen ervandoor en lieten Pedro zwaargewond achter in het flatgebouw. Buiten stonden Sherwin en Mohammed met de witte koeriersbus.

Kidnapbus

Dankzij een melding van een bewoner van de flat dat er gewapende mannen voor de deur stonden, ging de politie daar snel kijken. Vlak bij de flat werd de witte ‘kidnapbus’ aangehouden met daarin Sherwin W. en Mohammed A. Anderhalve maand later werden ook Ali en Volkan opgepakt. Mohammed A. (26) uit Eindhoven kreeg met zes jaar de hoogste straf. Hij wordt door de rechtbank gezien als de leider en de meest agressieve. Hij mishandelde Pedro en dreigde hem te vermoorden en een vinger af te knippen. Ali E. (35) uit Hoensbroek kreeg ook zes jaar, omdat hij aan de basis stond van de ontvoering, hem de hele tijd rondreed en veel geweld pleegde. Dat de bus speciaal was ingericht om mensen mee te ontvoeren, is te zien op deze beelden:

Straffen

Lagere straffen waren er voor de chauffeur van de kidnapbus, Sherwin W. (31) uit Eindhoven, hij kreeg vier jaar. Hij kwam pas op de tweede dag in beeld, maar kwam toen wel met een geprepareerde kidnapbus en mishandelde Pedro ook. Er werd gedreigd om het slachtoffer in de bus mee te nemen naar Duitsland om hem daar te vermoorden. Volkan D. (34) uit Rotterdam kreeg de laagste straf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar vanwege niet aangeboren hersenletsel. Hij kreeg 110 dagen cel opgelegd en een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen in een kliniek. Geen van de mannen was naar de uitspraak gekomen, ondanks dat dat verplicht was. Mohammed A. is op de vlucht en was er al niet bij op de zitting. Ali E. en Sherwin W. hadden direct de cel in gemoeten als ze er waren geweest. Volkan D. heeft zijn 110 dagen cel al in voorarrest uitgezeten.

Foto: SQ Vision.