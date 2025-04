Burgemeester ziek thuis tijdens protesten tegen azc: 'Keek met grote ogen'

Burgemeester Eiko Smid van Sint-Michielsgestel is weer aan het werk. Ruim vijf weken zat hij om gezondheidsredenen thuis. In de tussentijd is het in zijn gemeente niet bepaald rustig geweest. De mogelijke komst van een azc zorgde voor discussie en polarisatie in Berlicum. Er waren felle protesten waarbij onder meer varkenspoten aan het hek van de beoogde plek voor het azc werden opgehangen. Smid heeft met "grote ogen naar de discussie rond het azc toegekeken".

Lav Lukac Geschreven door

Maar nu is hij dus weer terug in functie en reageert bij Dtv nieuws: "Het is heel onwerkelijk. Ik voelde mezelf onmachtig, omdat ik enkel kon toekijken en niet kon handelen", vertelt Smid. "Ik heb met grote ogen gekeken naar wat er in de samenleving gebeurde."

Hooi op de vork

Het is niet bekend wat precies de reden is waarom de 56-jarige burgemeester afwezig was. Zelf geeft hij aan: "Ik heb te veel hooi op mijn vork genomen en niet goed genoeg naar mijn lichaam geluisterd." Met zijn terugkeer heeft Smid wel een duidelijk doel. "Mijn focus is nu de nazorg en om verbinding weer terug te brengen in het dorp." Tijdens de afwezigheid van Smid heeft locoburgemeester Peter Raaijmakers zijn functie overgenomen en zijn de rest van de taken verdeeld over de overige wethouders. "Mijn waardering voor mijn collega's is echt enorm. Ik ben er weer en dat betekent ook dat ik mijn rol weer als vanouds zal gaan vervullen samen met de andere collegeleden."

Meer leden ziek thuis Met de terugkomst van burgemeester Smid is het college nog niet compleet. In februari werd bekend dat ook wethouder Van Druenen wegens gezondheidsredenen voor onbepaalde tijd afwezig zou zijn.