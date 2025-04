Verbod op beregenen met grondwater na droogste maart ooit

Het beregenen van boerenakkers en sportvelden met grondwater is in vier delen van onze provincie de komende maanden verboden. De reden is het extreem droge voorjaar, waardoor de grondwaterstand flink is gedaald. Dat er zo vroeg in het jaar in zoveel gebieden al een dergelijk verbod wordt afgekondigd, gebeurt niet vaak. "Dit is zeer uitzonderlijk", reageert waterschap Aa en Maas.

Het verbod is bedoeld voor vier delen in het noorden van de provincie. Het geldt sowieso tot 1 juni. De situatie in onze provincie is niet overal even ernstig. Dit is de grondwaterstand in onze provincie op 1 april, in het rood de gebieden waar het verbod geldt:

De grondwatersituatie per 1 april 2025.

Uitzonderlijk zonnig

Waterschap Aa en Maas noemt de situatie dus 'zeer uitzonderlijk'. "Dat de waterschappen dit besluit moeten nemen, laat zien hoe erg het grondwater in Brabant wordt beïnvloed door het weer. Na een groot aantal uitzonderlijk natte maanden waren de afgelopen weken juist zonnig en droog. Landelijk gezien is maart de droogste maand ooit gemeten", legt een woordvoerder van het waterschap uit.