Coffeeshops in wietexperiment mogen nog even illegale hasj verkopen

Alle coffeeshops in Breda en Tilburg die maandag 7 april starten met het wietexperiment, mogen de eerste twee maanden ook nog hasj verkopen die via de illegale weg de shop is binnengekomen. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdagmiddag weten. Coffeeshops waren bang dat er niet genoeg aanbod van legale hasj zou zijn. Daarom komt het ministerie nu met deze toezegging.

Op 7 april start de laatste fase van het 'Experiment gesloten coffeeshopketen', beter bekend als het wietexperiment. Coffeeshops in Breda en Tilburg mogen dan in principe alleen nog maar gereguleerde cannabis (wiet en hasj) verkopen, dat is cannabis die op een legale manier is geteeld.

Onvoldoende hasj

De regels gelden zowel voor wiet als voor hasj, maar coffeeshophouders waren bezorgd dat er mogelijk niet voldoende legale hasj zou zijn om aan de vraag van klanten te voldoen.

Het ministerie deelt die zorg en heeft daarom nu besloten in de eerste twee maanden van het experiment niet te handhaven op illegale hasj. Coffeeshops die de 'oude', niet-legale hasj verkopen krijgen dus geen boete. Vanaf 10 juni zal wel worden gehandhaafd en zal alleen nog maar gereguleerde hasj mogen worden verkocht in de coffeeshops. Het uitstel geldt alleen voor hasj. Op de verkoop van illegale wiet wordt dus wel gehandhaafd vanaf 7 april.