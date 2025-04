Man (25) gooit plastic zak met drugs uit raam als politie auto controleert

Een 19-jarige automobilist uit Sint-Annaland en een 25-jarige bijrijder uit Oudenbosch zijn aangehouden, omdat de politie drugs vond in de auto van de mannen. Bij een controle liet de 19-jarige man twee zakjes wiet zien. De bijrijder gooide daarna geïrriteerd een plastic zak met verschillende soorten harddrugs uit het autoraam.

Agenten reden rond half twaalf dinsdagavond over de Koperslagerij in Steenbergen toen zij een auto achter een haag zagen staan die ervandoor ging toen de politieauto in zicht kwam. Agenten gaven de auto een stopteken en controleerden de 19-jarige bestuurder.

Sterke wietlucht

Tijdens de controle roken agenten een sterke wietgeur en zagen zij dat de bestuurder vreemde ogen had. Ze vroegen de man of hij drugs in de auto had. De man gaf twee zakjes met wiet aan de agenten.

Hij weigerde een speekseltest en een bloedonderzoek. De 25-jarige bijrijder raakte geïrriteerd en bemoeide zich met de controle.

Harddrugs pillen

Hij gooide plotseling een plastic zak uit het autoraam die een paar meter verderop terechtkwam. In de zak zaten verschillende soorten harddrugs, waaronder xtc-pillen.

De mannen zijn opgepakt en naar het politiebureau gebracht. De auto is in beslag genomen, net als de drugs.