Nieuwe winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Bakkerij Pim Filius uit Dongen bakt het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. De in Zeeland geboren bakker is door de jury gekozen als winnaar van de jaarlijkse verkiezing van Omroep Brabant. "Op smaak en uiterlijk de beste, een topworstenbroodje", aldus de jury. Plek twee en drie zijn voor respectievelijk Bakkerij Leon van Dongen en Zn uit Wagenberg en Bakkertje Deeg uit Heusden.

Toen bekend werd dat Filius werd genomineerd voor de finale van de verkiezing lichtte hij al een tipje van de sluier op als het gaat om wat het geheim is van het maken van een goed worstenbroodje. "We besteden echt veel aandacht aan het maken van het worstenbroodje. Elk uur maken we ze vers en komen ze warm uit de oven. De klanten waarderen dat enorm. En de smaak is natuurlijk bepalend, dus hebben wij goed gehakt en een lekker broodje wat er omheen gaat."

"Hij voelt zwaar, maar heel erg gewild", zei winnaar Pim Filius direct na de uitreiking van de beker. "We zijn er heel blij mee. We bakken de worstenbroodjes elk uur vers af. Geweldig dit. Vannacht om twee uur beginnen we weer met bakken, want ik verwacht dat we er duizenden gaan verkopen."

Het is niet de eerste keer dat Filius meedong naar de prijs. Dat deed hij eerder al in 2017 en ook toen drong hij door tot de finale. En dat legt hem bepaald geen windeieren. Wekelijks gaan er tussen de vijf- en zesduizend exemplaren over de toonbank bij de bakkerswinkel in Dongen.

Winnaars overige categorieën

Bij de thuisbakkers is de winst voor Gerrit van Oorschot. Frank van Venrooij gaat aan de haal met het zilver en het brons is voor Michiel Woonings.

In de categorie mbo strijkt Mirte Trommelen met de hoogste eer, gevolgd door Tjerk Knukkel op plek 2 en Job Vermetten is derde geworden. "Ik lust eigenlijk helemaal geen worstenbroodjes. Vrienden en familie hebben geproefd en zeiden steeds 'meer zout, meer peper'", zegt Mirte na het in ontvangst nemen van de beker.

De grote winnaar bij het vmbo is Lotte Kuijlen. Juul Jongmans in tweede geworden en Noor Verhulst derde. Lotte is er stil van en zegt het niet te hebben verwacht dat ze zou winnen.