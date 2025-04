Meerdere voertuigen botsen op A58, forse vertraging in de avondspits

Meerdere voertuigen zijn woensdagmiddag rond kwart voor vijf op elkaar gebotst op de A58 ter hoogte van Oirschot. De linkerrijstrook van Breda richting Eindhoven was daardoor geruime tijd dicht. Dat leverde een file op van bijna tien kilometer. Inmiddels zijn alle vertragingen verdwenen.

Het verkeer richting Eindhoven had rond kwart voor zes nog te maken met een vertraging van een half uur. Maar rond kwart voor zeven was de weg vrij van file. Wat de oorzaak van het ongeluk was, is niet duidelijk. Ook is onbekend of er gewonden zijn gevallen.