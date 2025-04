Schietpartij in woonwijk: zes jaar voor man die nieuwe vriend ex beschiet

Een 32-jarige man uit Helmond is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het beschieten van de vriend van zijn ex-vrouw. De rechtbank in Den Bosch tilt er zwaar aan dat de man 'koelbloedig met een wapen op pad' ging om 'zonder aarzeling te proberen het slachtoffer van dichtbij neer te schieten'. En dat middenin een woonwijk.

Het incident gebeurde op 24 oktober 2023 bij een woning aan De Burght in Geldrop. Er ging een langslepende ruzie tussen de man en de vriend van zijn ex aan vooraf. Die dag stuurde de Helmonder een bericht naar het slachtoffer: "Ik maak jou dood als ik je zie".

Opmerkelijk genoeg ging hij samen met de broer van zijn ex naar haar woning in Geldrop. Het slachtoffer zat bij de buren. Toen hij buiten kwam, viel de broer de vriend aan en mishandelde hem. De Helmonder liep vervolgens op het slachtoffer af en probeerde drie schoten te lossen. Het wapen weigerde twee keer. Uiteindelijk kwam er een kogel uit, maar die miste doel.

Doden

De rechtbank is ervan overtuigd dat de verdachte het vooropgezette plan had om de vriend van zijn ex te doden en is er daarom sprake van poging tot moord. Hij regelde weken voor het schietincident het wapen en de munitie. Bovendien verstuurde hij die bewuste dag een doodsbedreiging, wachtte ten minste een uur bij de woning en ging rechtstreeks op hem af en begon te schieten.

Dat hij zo op straat heeft gehandeld, middenin een woonwijk, rekent de rechtbank hem extra zwaar aan. "Ook buurtbewoners werden hierdoor geconfronteerd met het voorval. Het heeft dan ook niet alleen een enorme impact op het slachtoffer en zijn naaste omgeving, maar ook op de buurtbewoners en de samenleving in het geheel."

Contactverbod

Naast een celstraf van zes jaar krijgt de verdachte een contactverbod van vijf jaar. Hij mag tijdens die periode geen contact zoeken met het slachtoffer of met de broer van zijn ex-vrouw. Ook moet hij een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van 6.500 euro.