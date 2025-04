Brandweer rukt met groot materieel uit voor bosbrand in Budel

De brandweer is woensdagmiddag met groot materieel uitgerukt om een beginnende bosbrand in een natuurgebied in Budel te bedwingen.

Vanwege de droogte en de wind rukte de brandweer meteen uit met vier blusvoertuigen en een waterwagen naar de brand in het Weerterbos. Ook werd de assistentie ingeroepen van een tweede waterwagen. Daarnaast werden twee blusvoertuigen van het korps in Limburg-Noord aanwezig. Een gebied van 50 bij 50 meter stond in brand. Iets na zes uur werd het sein brand meester gegeven. Er werd nog korte tijd nageblust.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink