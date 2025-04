Zeer grote natuurbrand in Budel-Dorplein, vuur lastig te bestrijden

In een natuurgebied aan de Havenweg in Budel-Dorplein, op de grens tussen Brabant en Limburg, woedt sinds woensdagavond kwart over tien een zeer grote brand. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden, maar het blussen gaat moeizaam door de harde wind. Ook is het terrein lastig begaanbaar.

In eerste instantie sprak de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over een stuk natuur van dertig bij dertig meter dat in brand stond. "Maar inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid naar een stuk van enkele honderden meters lengte", liet een woordvoerder van de brandweer weten. Daarom is er opgeschaald naar zeer grote brand. Tweede brandweerpeloton

Kort voor middernacht schaalde de brandweer opnieuw op met een extra tweede peloton met zes blusvoertuigen. Het blussen en nablussen gaat nog minstens enkele uren duren. Een drone ingezet is om de situatie ter plaatse beter in kaart te brengen. Eerder op de avond werd duidelijk dat er extra bluswater nodig is. Daarom werd een watertank vanuit Weert (Limburg) opgeroepen. Ook kwam er een systeem ter plaatse dat water via een slang over afstand aan kan voeren.