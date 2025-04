Slimme vinding om veel stroom op te slaan staat al jaren stof te happen

De verwachtingen waren hooggespannen in het Ecodorp in Boekel. Een mega-accu voor warmte-opslag zou de 36 huizen in de winter moeten verwarmen. Met de energie van zeshonderd zonnepanelen in de zonnige maanden. Maar na vier jaar doet de mega-accu niet heel veel meer dan stof vangen. Dat de accu nu nog altijd niet draait, maakt het extra pijnlijk. Aangezien juist nu de tijd weer aanbreekt om de accu voor de winter op te laden.

De warmte-opslag is een enorm blok beton. Zeshonderd zonnepanelen leveren de stroom die in de mega-accu - via een buizensysteem met hete lucht - uiteindelijk meerdere vaten met water verwarmt. En die zorgen dan weer voor de verwarming van de huizen in de winter. Maar het hele systeem staat inmiddels al jaren stil. In 2021 werd gestart met de bouw van de grote accu. En twee jaar geleden begon de ellende voor het ecodorp. Een kleine brand verwoestte vlak voor de oplevering de technische ruimte van de installatie, waarvoor de aannemer niet verzekerd bleek. Niet veel later ging de aannemer failliet. Dat de accu nu, op het moment dat de zon weer flink schijnt, nog niet werkt, is extra schrijnend. De zonnepanelen en de accu moeten nu hun werk doen voor de komende winter. "Daar balen we hard van. De accu had twee winters geleden al opgeladen moeten zijn", vertelt een woordvoerder van het Ecodorp in Boekel. "Misschien lijkt het een mislukking, maar we zitten dicht bij een oplossing." Alleen maar verliezers

Het totale gedoe lijkt vooral een centenkwestie. Cees van Nimwegen, uitvinder van de warmte-opslaginstallatie, zegt nog veel geld tegoed te hebben van de failliete aannemer. En om alles af te kunnen ronden en werkend te kunnen krijgen, heeft hij ook nog geld nodig. Daarvoor kijkt hij richting het ecodorp, al beseft hij ook dat het voor hen een vervelende situatie is. "Maar ik wil niet de enige verliezer zijn. Ik heb er geen cent aan verdiend en dat vind ik ook niet erg. Maar ik wil wel dat mijn materiaalkosten betaald worden."