Actiecomité Azc Best Nee keurt rellen tijdens informatieavond af

De actiegroep Azc Best Nee keurt de uit de hand gelopen protesten van woensdagavond af. Een groep van zo'n zeventig relschoppers probeerde sporthal Naestenbest binnen te komen. Daar stond een informatieavond over de komst van het asielzoekerscentrum (azc) op het punt van beginnen. De burgemeester besloot de bijeenkomst vroegtijdig te stoppen. "Wij zijn tegen geweld en tegen vandalisme", vertelt een woordvoerder van de actiegroep.

Maar nog voordat de mensen in de zaal echt bijgepraat konden worden, liep het al uit de hand. Er werd meerdere keren geprobeerd om de deuren van buitenaf met geweld open te krijgen, binnen werd vuurwerk afgestoken en de sporthal werd met eieren bekogeld. "Wij keuren het af. Wij zijn tegen geweld en vandalisme", vertelt woordvoerder Henk Steenbakkers van Azc Best Nee.

Resten van eieren op de deuren en muren van de gymzaal zijn de stille getuigen van het korte maar heftige uit de hand gelopen protest van woensdagavond. De bijeenkomst in de sporthal was bedoeld om de inwoners van Best in kleine groepen te informeren over de plannen voor een azc voor maximaal 192 asielzoekers in het buitengebied.

De actiegroep van zo’n tweehonderd tot driehonderd mensen is tegen de komst van een azc in Best. De groep neemt afstand van alle ongeregeldheden en zegt alleen op een nette manier te willen protesteren. "We wilden de plannen van de burgemeester, wethouders en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aanhoren en daar ons weerwoord op geven. Maar wel alles op een nette manier."

Volgens hem waren het vooral jongeren die voor de problemen zorgden. Allemaal uit Best. "Wij hebben meerdere keren geprobeerd om mensen erop aan te spreken. Je weet ook: als een grote groep jeugd zich verzamelt en er begint er eentje, dan krijg je een domino-effect. Dan kun je dat bijna niet in de hand houden."

Het steekt de actiegroep dat de mensen in Best niet eerder meegenomen zijn in de plannen. Onlangs werd duidelijk dat Best een azc wil laten bouwen voor minimaal vijf jaar op de Hooistraat in buurtschap De Vleut. "Wij willen transparantie, maar daar heeft de gemeente niet aan voldaan. Wij zijn helemaal niet meegenomen in de lijst met locaties die al zijn afgevallen."

Maar er is meer dat hen dwarszit. “We hebben al een grote diversiteit aan arbeidsmigranten, kennismigranten en asielmigranten in Best. Deze gemeente is al een heel moeilijke plek om een huis te krijgen. Wij hebben hier in de regio ook een ASML. Daar komen binnenkort nog eens 20.000 mensen extra te werken. Dus het is al heel moeilijk om hier een woning te krijgen. En door zo’n azc wordt het alleen maar lastiger om onze jeugd een woning te laten vinden."