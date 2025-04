Hier willen ze dat noodopvang blijft, maar minister maakt geen uitzondering

De bewoners van de noodopvang voor asielzoekers in Dongen komen in onzekerheid te zitten. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de opvang langer open mocht blijven, nadat inwoners daar massaal om vroegen. Maar minister Faber (PVV) van Asiel en Migratie heeft deze week laten weten geen uitzondering te willen maken: de opvang in Dongen krijgt geen geld om langer open te blijven. Tot teleurstelling van de gemeente.

Sinds 1 februari 2024 verblijven 150 asielzoekers in de crisisnoodopvang aan de Nestel op industrieterrein Tichelrijt. Eigenlijk zouden ze diezelfde zomer al verplaatst worden naar een andere gemeente, maar de opvang werd in juni met een halfjaar verlengd. In december koos de gemeenteraad opnieuw voor een verlening, deze keer tot 31 augustus 2026. Dat gebeurde nadat inwoners van Dongen massaal in actie kwamen om de opvang te behouden. Een petitie werd meer dan duizend keer ondertekend. Bij de opvang werd het besluit uitgebreid gevierd.

"De bewoners van de noodopvang hebben de afgelopen maanden hun plek gevonden in Dongen", viel te lezen in de oproep om de petitie destijds te steunen. "Ze werken, hun kinderen gaan hier naar school en ze zijn actief in het verenigingsleven. De opvang aan de Nestel heeft geen overlast veroorzaakt en is uitgegroeid tot een veilige haven voor mensen in een onzekere situatie. Hier zijn vriendschappen ontstaan en ondersteunende netwerken opgebouwd die een cruciale rol spelen in hun leven."