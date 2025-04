Wen er maar aan, de Aziatische hoornaar is een blijvertje

De Wespenstichting snapt de zorgen van imkers over de snelle opmars van de Aziatische hoornaar. Het dier hoort hier niet thuis en peuzelt veel honingbijen op. De bijenvereniging in Reusel-de Mierden probeert de hoornaar met vallen tegen te houden. “Maar deze bestrijding is wel vechten tegen de bierkaai”, zegt Nathan Veenstra van de Wespenstichting. En hij ziet liever niet dat er een ‘heksenjacht’ tegen de hoornaar ontstaat.

Over de Aziatische hoornaar is volgens Veenstra nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat er een explosieve groei aan deze hoornaars is in het zuiden van Nederland. En daar maken mensen zich zorgen om. Vooral de imkers die zien hoe hun bijen worden opgegeten. Zij willen dat er meer wordt gedaan aan bestrijding. “Vooral in de beginperiode is de explosieve groei van de hoornaar echt wel te zien”, zegt Veenstra. “Alleen wij denken dat die groei uiteindelijk zal stoppen en zich zal stabiliseren. Er zal een punt komen waarop er niet meer hoornaars kunnen zijn.” Maar hoe de natuur er dan uit zal zien, is nog onduidelijk. “Tot nu toe gedraagt de Aziatische hoornaar zich niet veel anders dan onze inheemse soorten.”

Zo eten inheemse wespensoorten ook erg veel insecten op, net als de Aziatische hoornaar. De hoornaar zou een gevaar vormen voor de biodiversiteit, maar volgens de Wespenstichting is daar nog te weinig over bekend. De Wespenstichting is ervan overtuigd dat Nederland nooit meer van de hoornaar zal afkomen en dat we ermee moeten leren leven. “De provincie wil ze bestrijden, maar dan is de pot met geld leeg”, zegt Veenstra. “Maar als je de hoornaar tegen had willen houden, had je vanaf het begin jaarlijks 95 procent van de nesten moeten vernietigen.” En dan nog blijft het een moeilijk verhaal, want het dier zit al overal in Frankrijk en België.

