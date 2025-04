Commissaris van de Koning keurt geweld bij asielprotesten af

Commissaris van de Koning Ina Adema keurt het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra af. "Iedereen mag zijn of haar mening kenbaar maken, maar geweld of intimidatie zijn nooit een passende weg. Ik hoop dat we met elkaar in staat zijn op een fatsoenlijke manier het gesprek hierover te blijven voeren", zegt ze in een reactie tegen Omroep Brabant na rellen bij een informatieavond over een azc in Best.

"We zien in Brabant in meerdere gemeenten problemen rond de komst van asielzoekerscentra ontstaan", zegt Adema. Tegelijkertijd geldt de spreidingswet en moeten gemeenten dus opvangplekken voor asielzoekers regelen, benadrukt de commissaris van de Koning. Zolang het kabinet niet met een alternatief voorstel komt om de opvang te regelen, verandert daar niets aan. Ook de Brabantse gemeenten moeten zich dus aan hun afspraken over de opvang houden.

Als gemeenten dat voor 1 juli niet doen, kan het Rijk ingrijpen en gemeenten dwingen asielzoekers op te vangen. Meerdere gemeenten kozen er onlangs onder druk van hevig protest voor om hun plannen voor opvang in de prullenbak te doen. Ze moeten dus terug naar de tekentafel. In Roosendaal en Sint-Michielsgestel keerden de gemeenteraden zich tegen de geplande opvanglocaties. In Best wil de gemeenteraad de komende tijd niet over opvang praten. In Sint-Michielsgestel en in Best schuwden tegenstanders intimidatie en geweld niet.

Brabant moet in totaal 14.689 opvangplekken regelen. Gemeenten moeten volgens de spreidingswet met elkaar afspreken hoe ze die plekken verdelen. In november vorig jaar presenteerden de gemeenten hoe ze 13.478 van die plekken hebben verdeeld.

