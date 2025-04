Medewerkers bedreigd bij informatieavond azc: gemeente doet aangifte

De gemeente Best doet aangifte van bedreigingen die zijn geuit tijdens de informatieavond over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc). Tijdens de protesten werden medewerkers van de gemeente 'fysiek en verbaal' bedreigd. Ook hebben mensen donderdag, de dag na het protest, nog last van oorsuizen door het zware vuurwerk dat door demonstranten werd afgestoken.

Waarnemend burgemeester Rianne Donders noemt de gebeurtenissen "onacceptabel". Ze benadrukt dat protesteren mag, maar op basis van feiten en argumenten, niet op basis van geschreeuw en intimidatie.

Aangifte

Donders was woensdagavond zelf aanwezig bij de bijeenkomst. Er waren zo'n dertig andere medewerkers bij, onder wie boa's, medewerkers veiligheid, communicatie, ambtenaren die over het azc gaan en het complete college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best. Zij zagen hoe de sfeer snel omsloeg. “Bij de ingang, buiten en in de zaal: overal was het onrustig", vertelt Donders. Actievoerders kwamen volgens haar niet om argumenten aan te horen of een gesprek te voeren, maar alleen om te roepen dat de komst van het centrum niet door moest gaan.

De sfeer werd dusdanig grimmig dat meerdere gemeenteambtenaren zich onveilig voelden. "Er waren verbale én fysieke bedreigingen", bevestigt Donders. "We gaan aangifte doen." Om hoeveel bedreigingen het gaat, wil ze nog niet zeggen. Maar ze bevestigt wel dat het gaat om meerdere aangiftes. "Dit heeft impact op onze mensen.” Ook vuurwerk werd afgestoken, waardoor sommige aanwezigen oorsuizen opliepen.

Azc komt er, ondanks protesten

Donders benadrukt dat ondanks de protesten de gemeente verplicht is om te zoeken naar een geschikte locaties voor een azc. “De spreidingswet is er gewoon. Zolang die er ligt, is er een plicht. Wij hebben die verantwoordelijkheid opgepakt en dat gaan we gewoon doen, protesten of niet.”