Kasteel Het Land van Ooit wordt hotel: ‘Lelijk eendje wordt mooie zwaan’

Het bekende roze kasteel van Het Land van Ooit opent in september zijn deuren als hotel, vergaderplek en restaurant. Ondernemer Dirk Lips kocht het kasteel omdat hij als geboren Drunenaar veel emoties voelt bij de plek. Kosten van de hele renovatie: ruim 25 miljoen euro. En Lips betaalt dat helemaal uit eigen zak. “Het was een lelijk eendje en we maken er een mooie zwaan van.”

Dirk Lips (73) staat bij de poorten van het kasteel vol trots te kijken. “Toen ik een jongetje van 5 jaar was mocht ik met mijn vader mee naar de graven van d'Oultremont. Als hij hier wat te bespreken had, mocht mijn vader mee de salon in. Ik moest dan op een bankje blijven zitten bij de entree.” Het roze kasteel

De meeste Brabanders hebben hele andere herinneringen bij de plek. Namelijk Sap de Aardwortel, Ridder Graniet en Kloontje het Reuzenkind. De bewoners van Het Land van Ooit. En ook daar is de steenrijke ondernemer veelvuldig geweest: “Het was een prachtig park waar ik van genoten heb. Het is heel jammer dat dat verloren is gegaan.”

Geschiedenis Kasteel Steenenburg De geschiedenis begint in 1230, de Hertogen van Brabant bezitten zo’n 150 jaar het kasteel. Daarna komt het in handen van verschillende adellijke families. In 1707 gaat het naar de Belgische graaf d'Oultremont. Na een bezetting van de Fransen in 1794, die er een militairziekenhuis van maken, brandt het kasteel af. In 1875 wordt het gerestaureerd en ontstaat het kasteel zoals we dat nu kennen. In 1984 besluit graaf Roland d’Oultremont het landgoed te verkopen. De kosten werden te hoog. In 1989 opent Het Land van Ooit, een land waarin kinderen de baas zijn.

Het kasteel is niet meer roze, toch komen de herinneringen van Sap de Aardwortel weer naar boven als we het kasteel binnenlopen. “De aardwortels zijn er nog, maar Sap is er niet meer. Als Sap er nu zou zijn, zou ze zeggen: ‘Jongen, het is mooi geworden’”, lacht Lips. En die iconische roze kleur? “Het is veel langer niet roze geweest, dan wel roze. We hebben de historie gerespecteerd en het teruggebracht naar de originele kleuren.” De buitenkant is klaar, binnen wordt nog druk gewerkt. Land van Ooit komt terug

Lips straalt als hij door ‘zijn’ kasteel loopt. Toch was de hele renovatie niet makkelijk. “Alles moet in overleg met monumentenzorg. Heel veel van wat wij wilden mocht niet. Zo wilden we muren afbreken omdat ze niet goed geïsoleerd waren, maar helaas. Per detail hebben we bepaald wat we wel mochten en wat niet kon. Alles met respect voor de historie.”

Het Land van Ooit kasteel, met op de achtergrond het hotel (foto: Kasteel Steenenburg).

Het Land van Ooit is niet helemaal weg in het vernieuwde kasteel. “We hebben de tekenaar van Het Land van Ooit gevraagd om nieuwe tekeningen te maken met de uitstraling van toen.” Die komen in de hotelkamers en in de vergaderzalen te hangen. “En bij de poort komen zwanen, die hebben we speciaal laten ontwerpen.” De Zwaan kwam in Het Land van Ooit overal terug. “Ik heb hier ook mijn emoties liggen en we hebben dan ook respect voor de hele geschiedenis.” Niet slapen in kasteel

Zo komen er ook details van honderden jaren geleden terug. In de bar en in de vergaderzalen worden er speciale Versailles vloeren gelegd. “Die vloer komt uit Frankrijk. Dit is duur laminaat”, zegt Lips met een lach. Nick van der Velden is druk bezig met die vloeren, een heel specialistisch klusje. “Het is mooi om te maken, heel klassiek”, zegt de vloerenman. “Hier kwam ik vroeger als kind naar Kloontje kijken. Een paar jaar geleden liep ik hier met mijn zoontje nog rond en nu sta ik hier te werken. Dat is wel bijzonder.”

Nick van der Velden is druk bezig met de vloeren in het kasteel (foto: Noël van Hooft).

In het kasteel komen zeven vergaderzalen, het restaurant en een bar. Daarnaast is een hotel gebouwd met 56 kamers. “In het kasteel piept en kraakt het, dat was gewoon niet geschikt om in te slapen”, verduidelijk Lips. In het hotel zitten straks tien suites die zo’n 600 euro per nacht gaan kosten. Dirk Lips tekent zelf de kamers

“Kijk eens wat een mooi uitzicht. Je kijkt helemaal over het park”, zegt Lips vol trots terwijl hij naar de bekende vijver vol soldaten kijkt. “Het is echt een hele mooie en bijzondere plaats.” Lips is geboren in Drunen en voelt daarom veel emotie bij de plek. Hij wil het kasteel en de omgeving in ere herstellen. “We besparen kosten noch moeite. Het was een lelijk eendje en we maken er een mooie zwaan van.” Volgens Lips kost het allemaal samen ruim 25 miljoen euro. “Ik betaal het uit eigen portemonnee. Het is denk ik ook een goede investering, maar wel met een lange terugverdientijd.”

Zo komen de hotelkamers eruit te zien (foto: Kasteel Steenenburg).

En wie nu denkt dat Dirk Lips alles uit handen heeft gegeven, heeft het fout. “Ik heb de kamers getekend. Je begint gewoon met een potlood en een stuk papier de ideale hotelkamer te tekenen. Je bent verantwoordelijk, dus je moet zeker weten dat het goed is. Ik laat niks aan het toeval over. Als we een foutje maken met een badkamer kost dat 10.000 euro, maar wel keer 56 kamers. Dat is 560.000 euro, dus je moet geen fouten maken.” De rondleiding van Dirk Lips klinkt als een promo-praatje maar hij is echt trots op de plek. “Het moet gewoon perfect zijn, daar hebben de gasten ook recht op. Ik wil de verwachtingen van mensen overtreffen.”