Deze gameliefhebbers maakten enorme hit: zelfs Xbox wilde hem hebben

Wat begon als een passieproject van een paar vrienden is uitgegroeid tot een wereldwijd succes. De gameontwikkelaars van het bedrijf Ragesquid in Tilburg hebben met hun extreme sportgame Descenders een miljoenenpubliek bereikt. Nu werken ze aan een vervolg, en de verwachtingen zijn hoog. "We waren gewoon een stel studenten met een liefde voor games," vertelt Roan Albers van Ragesquid nuchter.

Albers kent zijn huidige compagnon Lex Decrauw uit Zevenbergschenhoek van de opleiding om games te leren maken op de NHTV in Breda (tegenwoordig Breda University), een jonge studie destijds. “We speelden veel, deden mee aan gamejams en haalden nachten door om een spelletje in elkaar te zetten. Op een gegeven moment dachten we: kunnen we hier niet iets mee verdienen?”

"Het is spannend: gaan de spelers een vervolg wel net zo goed omarmen?"

Als kind speelden ze extreme sportgames, zoals het spel SSX. "Tegenwoordig zag je dat niet zo veel meer, dus dat gat in de markt vulden we op", zegt Roan. Hun eerste game leverde nog niet veel op, maar al snel bewezen ze dat het wel kon: hun tweede spel, Descenders, werd een daverend succes. In het spel racen spelers met hoge snelheid op een mountainbike van een heuvel, waarbij ze scherpe bochten nemen, obstakels ontwijken en sprongen maken. Het succes zagen ze niet aankomen: "We hoopten dat honderd mensen het zouden gaan spelen. Als we er ook nog wat aan zouden verdienen zou dat mooi meegenomen zijn."

En of dat lukte. Toen de trailer uitkwam, waren er al 100.000 enthousiastelingen. "Dat was super spannend, we voelden: hier hebben we iets te pakken", zegt Roan enthousiast. Inmiddels hebben meer dan twintig miljoen mensen wereldwijd het spel gespeeld in de zeven jaar dat het bestaat en grote consoles zoals Playstation en Xbox wilden het spel hebben. Met de financiële ruimte die Descenders opleverde, kon Ragesquid werken aan een vervolg. Dit keer niet met mountainbikes maar met snowboards. “De basis blijft hetzelfde: snelheid, trucs en risico nemen,” legt Lex uit, met zijn blik gericht op het scherm waar hij een poppetje op een snowboard in een rap tempo de berg af jaagt. “We hebben goed geluisterd naar de feedback van de spelers en hebben alle positieve dingen van het eerste deel in dit spel gestopt."

"We zijn vier jaar bezig met het ontwikkelen van het tweede deel, maar toch kan het nog beter."

Ragesquid werkt nauw samen met zijn fanbase. Via Discord, een soort appgroep waar zo’n 40.000 mensen actief zijn, kletsen fans over het spel. "Ze delen hun beste stunts met elkaar én geven ons feedback. Daar luisteren we naar bij het maken van een nieuw spel." Ook is er een testgroep dat nieuwe games test. "Voor deel één hadden we 10.000 aanmeldingen. Voor het nieuwe deel wilden er 60.000 mensen meedoen", vertelt Lex enthousiast. En tóch is het spannend, zeggen beiden mannen. "Het kan altijd zo zijn dat ze het niet zo omarmen als de eerste, of dat de fans er meer van hadden verwacht." Juist daarom nemen ze extra tijd om het spel goed te ontwikkelen. “Mensen zien alleen hoe het eruitziet, maar er komt zoveel bij kijken: de besturing, geluidseffecten, hoe het menu werkt,” vertelt Lex. “We hebben concepten weggegooid, dingen opnieuw gedaan. We wilden in april uitkomen, maar het kan nog nét wat beter. We nemen die extra tijd.”

"We zijn een miljoenenbedrijf, maar we voelen ons hobbyisten."