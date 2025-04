Zo helpt de Koninklijke Luchtmacht met het blussen van grote natuurbranden

Een Chinook-transporthelikopter van vliegbasis Gilze-Rijen heeft woensdag geholpen met blussen van de grote natuurbrand op de Ginkelse Heide bij Ede. De brandweer en veiligheidsregio kunnen bij grote branden de hulp inroepen van Fire Bucket Operations (FBO). Dit team van de Koninklijke Luchtmacht wordt vooral ingezet als de brandweerwagens moeilijk bij de brand kunnen komen.

Bij de grote brand op de Ginkelse Heide ging donderdag 130 hectare natuur in vlammen op. De vermoedelijke oorzaak is een oefengranaat die werd gebruikt door de Koninklijke Landmacht. Het vuur verspreidde zich snel en honderden brandweerlieden werden ingezet. Ook de collega's van de Luchtmacht moesten komen helpen.

Bambi Bucket Beide helikopters maken daarvoor gebruik van een zogeheten Bambi Bucket, een grote waterzak die gecontroleerd water kan droppen. De piloot van een Cougar of twee piloten bij een Chinook vliegen naar een zo dichtbij mogelijk gelegen meer of plas om de Bambi Bucket te vullen zodat er snel weer geblust kan worden.

Defensie heeft twee type helikopters die ze kan inzetten bij grote branden. De Cougar die in één keer 2500 liter water kan droppen bij een brand, en de Chinook-transporthelikopter, die zelfs 7600 liter water per keer op het vuur gooien.

Maar ook in een zwembad kan de waterzak onder de helikopter gevuld worden, zolang het water maar minimaal twee meter diep is. Het bijzondere van de Bambi Bucket is dat het water gefaseerd gedropt kan worden. "De bucket is een soort omgekeerde paraplu die we vanuit de helikopter kunnen openen en sluiten wanneer wij dat willen", vertelt sergeant Kevin.

Tactisch droppen

Je zou misschien denken dat het water dat onder de Chinooks of Cougars hangt, op het vuur wordt gegooid. Maar dat gebeurt vaak juist niet. Meestal wordt bij natuurbranden een strook begroeiing nat gemaakt waar het vuur naartoe beweegt. Het gevolg is dus dat het vuur daar dan stopt, omdat alle brandstof voor het vuur hartstikke nat is.

Omroep Brabant zocht uit hoe vanuit de lucht natuurbranden bestreden worden en dat zie je in deze HOE..?: