Senna (20) in brand nadat boor vlam vat, autobedrijf van vader verwoest

De 20-jarige Senna Albronda is donderdagavond met een vriend aan het klussen in de loods van het autobedrijf van zijn ouders in Raamsdonksveer, als er opeens een brand uitbreekt in de achterste loods. Hij probeert die nog te blussen, maar tevergeefs. "Het was eigenlijk heel gevaarlijk, het had ook anders af kunnen lopen."

"Wij kopen vaak sloopauto's in waar we de onderdelen vanaf halen", zegt een aangedane Senna. Hij kijkt naar de smeulende resten van de garage. "Daar was ik gisteravond mee bezig omdat er vandaag klanten kwamen. We waren bezig met de laatste auto van de avond, daarna zouden we lekker naar huis gaan."

Het was rond kwart voor elf toen moeder Steffie den Hartog werd gebeld door Senna dat de garage in lichterlaaie staat. "Ik heb meteen opgehangen en ben de auto ingesprongen", vertelt ze. "Eenmaal onderweg bedacht ik me dat ik helemaal was vergeten om te vragen hoe het met hem ging."

Op de snelweg wordt Steffie ingehaald door brandweerauto's met loeiende sirenes. Niet veel later komt ze aan bij haar bedrijf Veban Motorsport aan de Meerval. Ze ziet tientallen brandweerwagens staan. "Maar ik wilde alleen maar weten hoe het met mijn zoon was. Het is toch je klompje goud."

Vrijdagmorgen zijn moeder en zoon alweer 'gewoon' op de zaak. De materiele schade is groot. "De achterste loods is helemaal weg", vertelt Steffie. "Veel auto's en onderdelen zijn in vlammen opgegaan, maar gelukkig is ook een deel gespaard gebleven."

Het bedrijf is onder andere gespecialiseerd in bijzondere raceauto's van het merk Renault. "Dat alles in puin is, doet zeer. Het is een levenswerk van veertig jaar. We hebben veel bijzondere exemplaren en de onderdelen daarvan. Dat kun je niet zomaar kopen, maar is in de loop van de jaren verzameld."

"Ik ben er ook al een flinke tijd bij betrokken", zegt Senna. "Dus om dit te zien doet onwijs veel pijn. Het is toch een soort van je kind en nu gaat alles ineens in rook op." Ook van de speciale Renault Clio Cup van Senna is niks meer over. "Zo'n auto is niet meer te vinden zonder beschadigingen en roest. Je hoopt dat die unieke auto je potje is voor de universiteit straks en om in de zomer van te genieten, maar dat kan ik nu wel vergeten."

De andere loods, met daarin de garage en het kantoor, zijn gespaard gebleven. "We hopen op begrip en geduld van onze klanten, want we zijn de komende tijd nog wel even druk om alles goed af te handelen en op te ruimen." Wel is het gezin op vrijdagmorgen alweer druk in de weer om vanalles op te ruimen. "Stilzitten lost niks op", zegt Senna met zijn rechterhand in het verband.