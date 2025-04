Minister Keijzer snapt azc-protesten, maar 'gedraag je een beetje'

Woonminister Mona Keijzer (BBB) begrijpt dat mensen in verschillende gemeenten demonstreren tegen de komst van asielzoekerscentra. Ze snapt de onvrede van bewoners die denken dat asielzoekers sociale huurwoningen innemen, maar vindt dat die niet gepaard moeten gaan met intimidatie en geweld. "Gedraag je een beetje", zegt ze hierover.

De Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet een verband tussen het Haagse asielbeleid en de hevige protesten rond azc's. Vooral de discussie over de spreidingswet zou dit aanwakkeren. "Je ziet nu dat er meer geprotesteerd wordt en dat gemeenteraden onder druk zeggen: wacht maar even met een azc. Dat is ongewenst, want het probleem wordt er alleen maar groter door", zei voorzitter van de adviescommissie asiel en migratie van de VNG, Mark Boumans donderdag tegen de NOS.

Aangifte

Ook bij de informatieavond over de mogelijke komst van een azc in Best was grimmig. "Er waren verbale én fysieke bedreigingen", zei waarnemend burgemeester Rianne Donders een dag geleden. Ook werd er vuurwerk afgestoken, waardoor sommige aanwezigen oorsuizen hebben opgelopen. "We gaan aangifte doen. Dit heeft impact op onze mensen."

In maart eindigde de informatieavond over een azc in Berlicum in chaos en boosheid. Demonstranten hingen ook afgehakte varkenspoten op, staken autobanden in brand en bekogelden het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel met eieren. Enkele dagen later schrapte de gemeente de plannen voor een azc.