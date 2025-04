Jan snapt niets van reclamebelasting voor zijn museum: 'Ik betaal niet'

“Als ik moet betalen dan sluit ik de boel”, stelt Jan Borst (78) van het koffie- en thee museum ‘De Klokgevel’ in Steenbergen. Hij houdt de moed erin in terwijl er onderhuids wat aan hem knaagt. De gemeente wil dat hij reclamebelasting betaalt omdat de naam van zijn museum op het raam prijkt. Jan weigert ‘uit principe’ om hiervoor zijn portemonnee te trekken. Volgens hem zijn kleine musea in de regel vrijgesteld zijn van dit soort heffingen.

“Kijk dit zijn de boosdoeners”, zegt Jan terwijl hij naar de sierletters op het ‘etalageraam’ van zijn museum wijst. “Ik begrijp niet waarom ik daarvoor zou moeten betalen. Dit is toch een museum? Vooral de onzekerheid over de toekomst gaat in je hoofd zitten. Eerst lag ik er wakker van maar nu ben ik eroverheen.” Sinds tien jaar heeft Jan zijn Koffie- en Theemuseum in het pittoreske pandje uit 1730 aan de Kaaistraat in het centrum van Steenbergen. In de loop van een halve eeuw heeft hij een unieke collectie bij elkaar verzameld. Bij binnenkomst in het museum valt een plattebuiskachel meteen in het oog, met daarop een antieke koffiebrander. “Op deze manier brandden mensen vroeger hun koffie zelf. De gebrande bonen moesten daarna nog worden gemalen bij de kruidenier”, legt Jan uit.

"We hebben zo’n driehonderd koffiemolens, tachtig theemutsen en zevenduizend verpakkingen."

De kasten op de boven- en benedenverdieping van het museum zijn gevuld met pakjes koffie en thee afkomstig uit alle windstreken. Sommige verpakkingen zijn ruim tachtig jaar oud. Zoals een pakje 'Hotel Moutkoffie' uit 1941. “In de oorlog was er geen koffie dus werd er tarwe en gerst gebrand om koffie van te maken.”

Een pak moutkoffie uit de collectie van het Koffie- en Theemuseum De Klokgevel (foto: Erik Peeters)

De Klokgevel trekt wekelijks tientallen bezoekers uit het hele land. “Liefhebbers kijken hier hun ogen uit. We hebben zo’n driehonderd koffiemolens, tachtig theemutsen en zevenduizend verpakkingen van koffie en thee. Vorige week hadden we nog bezoekers uit Zwolle. Dit vind je dan ook op geen enkele andere plek in Nederland”, vertelt Jan bevlogen. Een belastingaanslag van vijftienhonderd euro dreigt nu zijn plezier te bederven. Jan moet voor 1 december met terugwerkende kracht over drie jaar gevelbelasting betalen.

"Het museum is een publiekstrekker, zowel de gemeenschap als de horeca in Steenbergen profiteert hier van.”

“Het gaat mij niet eens om het bedrag want dat kan ik nog wel opbrengen. Maar een bibliotheek of ziekenhuis met een naam op de gevel hoeft toch ook niet te betalen? Mensen betalen weliswaar entree maar daarmee kom ik nog maar net uit de kosten. Het museum is een publiekstrekker, zowel de gemeenschap als de horeca in Steenbergen profiteert hier van.”

Jan Borst van het Koffie- en Theemuseum 'De Klokgevel' (foto: Erik Peeters)

Wethouder Nadir Baali van Steenbergen begrijpt de frustratie van Jan. “Ik draag het museum een warm hart toe maar ik kan geen uitzondering voor Jan maken. Ik wil best nog eens naar de criteria van onze regelgeving kijken. De Klokgevel is daarmee nu niet geholpen”, aldus Baali. De wethouder werkt ondertussen wel graag mee aan een ‘creatieve oplossing’. Daarvoor zou Jan zijn privé museum moeten veranderen in een zogeheten ANBI instelling (algemeen nut beogende instelling red.). Wethouder Baali: “Ik heb mensen bereid gevonden die hem daar bij willen helpen. Het museum kan zo in aanmerking komen voor subsidie waarmee de rekeningen betaald kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat ook de continuïteit is geregeld.” Jan moet nog zien of dit, gezien zijn leeftijd, allemaal gaat lukken. “Anders haal ik alles hier weg en sla ik het op in de loods. Dan houden we daar wel een expositie. Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. De letters haal ik in ieder geval niet weg.” Binnenkort wordt duidelijk of de koffie zo heet wordt gedronken als hij wordt ingeschonken. Wethouder Baali verwacht hierover 'binnen enkele weken' meer te kunnen zeggen.