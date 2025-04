Voordeur en ramen vernield door explosie: man (22) opgepakt

Een 22-jarige man uit Schaijk is vrijdagochtend opgepakt voor de explosie bij een huis aan de Bosschebaan in Uden. Op 14 november vorig jaar ging daar een explosief af, waardoor het huis flink beschadigd raakte.

De bewoners van het huis werden die bewuste nacht rond kwart over vier wakker door een harde knal. De voordeur van het huis was uit de voegen geblazen en meerdere ruiten waren gesneuveld. Niemand raakte gewond.

De 60-jarige eigenaar van het huis was die ochtend thuis toen het gebeurde. Tegenover Omroep Brabant sprak hij vlak daarna over een aanslag op zijn leven, al had hij geen idee wie erachter zou kunnen zitten. Het jaar ervoor zouden de ramen van zijn huis al zijn ingegooid.

De 22-jarige verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.