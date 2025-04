Vrouw door ex in huis verkracht, verdachte spreekt van 'goedmaakseks'

De 45-jarige Alejandro S. (45) woonde maandenlang samen met een vrouw in haar huis in Oirschot. In augustus 2021 liep de relatie op de klippen toen de vrouw de politie belde vanwege verkrachting. Pas vier jaar later zat hij voor de rechter in Den Bosch en hij was het duidelijk niet eens met de aanklacht. De officier eiste dertig maanden cel, maar zijn advocaat ging voor vrijspraak.

Toen hij ’s nachts thuis kwam zou hij haar onderbroek hebben uitgetrokken en aan haar vagina hebben gevoeld of ze seks had gehad met iemand anders. Hij sloeg haar en kneep haar in haar keel. Steeds kwam hij weer terug de slaapkamer in en op een gegeven moment draaide hij haar om en verkrachtte hij haar, zo verklaarde de vrouw. Ze zei destijds tegen de politie dat dat absoluut tegen haar wil was.

Maar, zoals zo vaak, staan de verklaringen van de twee exen haaks op elkaar. De vrouw zegt dat de Antilliaanse man haar in het weekend van 14 augustus 2021 had opgesloten. Hij was jaloers en beschuldigde haar van seks met andere mannen.

Was het goedmaakseks of niet? Daar draaide deze zaak vrijdagmiddag om. Alejandro S. maakte het anderhalf uur lang heel duidelijk dat hij het niet eens was met de aanklacht verkrachting. De vrouw was zijn vriendin en met haar had hij dus vaak seks.

Seks als middel om te 'ontstressen'

De vrouw bedacht een mogelijkheid om te ontsnappen aan Alejandro. De volgende dag ging ze naar de huisartsenpost in Oirschot. Terwijl Alejandro buiten op haar wachtte zag ze kans om de politie te waarschuwen. Die kwam direct en de man werd ter plekke gearresteerd.

De advocaat van Alejandro sprak niet van verkrachting, maar van ‘goedmaakseks’ in dat bewuste weekend. Er waren inderdaad spanningen, maar de seks was uiteindelijk het middel geweest om juist te ‘ontstressen’, bepleitte hij. Maar daar kon de officier van justitie zich helemaal niet in vinden. De vrouw was mishandeld, verkracht, er lag een mes, ze had blauwe plekken en ze was opgesloten in haar eigen huis.

'Ze wilde me er gewoon inluizen'

Onzin, aldus de advocaat. De vrouw had gewoon weg gekund en de buren hebben bijvoorbeeld nooit geschreeuw of iets gehoord. Ondertussen liet Alejandro de aanwezigen in de rechtszaal te pas, en vooral te onpas, weten dat hij het er niet mee eens was. Hij wilde de vrouw verlaten voor een ander en dat pikte zij niet, verklaarde hij. “Ze wilde me er gewoon inluizen.”

Het heeft veel te lang geduurd voor de zaak uit de zomer van 2021 voor de rechter kwam. Daar waren alle partijen het wel over eens. En vreemd genoeg kreeg Alejandro jaren geleden al 120 dagen cel voor de mishandeling in dat bewuste weekend, maar werd de vermeende verkrachting pas deze vrijdag behandeld.

Meer gewelds- en zedenfeiten

Dat jarenlange wachten leverde hem nog wel wat strafkorting op, maar toch eiste de officier van justitie 30 maanden cel. En dat terwijl Alejandro alweer vastzit voor een ander feit en de veroordelingen voor gewelds- en zedenfeiten hem in zijn leven al zo’n tien jaar cel hebben opgeleverd. Ook eiste de officier een contactverbod met zijn ex en haar dochter en een gebiedsverbod.

Veroordeeld worden voor verkrachting wil Alejandro zeker niet, zo maakte hij ook in zijn laatste woord nog eens duidelijk. Hij is al vier jaar gelukkig met een andere vrouw en heeft niks verkeerd gedaan in Oirschot in 2021. Na veel woorden en een dikke kus voor zijn vriendin verliet hij uiteindelijk de rechtszaal om terug te gaan naar zijn cel.

De rechtbank doet op 18 april uitspraak in deze zaak.