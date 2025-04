Daders dodelijke schietpartij Oosterhout staan op beeld

De politie heeft videobeelden van de daders die vorige week vrijdag in Oosterhout op klaarlichte dag twee mannen hebben doodgeschoten en een derde ernstig hebben verwond. Agenten zijn de beelden op dit moment aan het analyseren.

Er is een Team Grootschalig Onderzoek opgetuigd dat met vijftien mensen onderzoek doet naar de dubbele aanslag. De daders zijn nog steeds voortvluchtig. Beelden waarop de schutters te zien zijn, zijn in handen van de politie.

'De verkeerde'

De familie van de 32-jarige Yasin gaat ervan uit dat de aanslag mogelijk gericht was tegen een ander. Yasin was kort voor de schietpartij bij de kapper en een broodjeszaak geweest aan de Loevensteinlaan. Daarna werd hij onder vuur genomen.

Zeven minuten later keerden de schutters terug, volgens familie van de Turks-Nederlandse Yasin omdat ze de verkeerde persoon hadden neergeschoten. De daders openden opnieuw het vuur op een auto waarin een 32-jarige man en een 25-jarige man, beiden van Marokkaans-Nederlandse afkomst, zaten.

Volgens Advocaat Peter Schouten is dat scenario aannemelijk. "Ik kan er nog niet veel over zeggen, alleen dat ik aanwijzingen zie om in die aannames van de familie mee te gaan." Schouten zegt zijn best te doen om te zorgen dat snel duidelijk wordt wat er die vrijdag is gebeurd.

Volgens de politie is een vergismoord 'een van de scenario's waar we rekening mee houden, maar niet het enige scenario'.