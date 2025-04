Man walst zwaan plat met tractor, deze straf kan hij verwachten

Een 61-jarige man uit Oss is donderdagavond aangehouden nadat hij met zijn tractor opzettelijk op drie zwanen inreed. Een zwaan werd platgewalst en overleefde het incident niet. Op sociale media regende geschokte reacties over het incident: "Vuile dierenbeul." Toch is het straffen van een dierenmishandelaar geen gesneden koek.

Ooggetuigen Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) is het bij dierenmishandelingszaken dan ook van belang dat ooggetuigen zich melden. "Zonder ooggetuigen of camerabeelden zijn dit soort zaken lastig. Dieren kunnen natuurlijk niet praten."

Momenteel doet de politie nog onderzoek in de zaak van de gedode zwaan. Omstanders zagen op donderdagavond een man op zijn tractor vol gas inrijden op de dieren in een weiland aan de N652 in Lithoijen. De ooggetuigen belde direct de dierenambulance, die op haar beurt weer de politie inschakelde.

Daarnaast hangt de zwaarte van de straffen af van verschillende andere factoren. "Het heeft met allerlei verschillende dingen te maken. Had de dader redenen om het dier te vermoorden? Was hij verward? Is hij al eens eerder veroordeeld voor dit soort misdrijven?", legt de woordvoerder uit.

Verder heeft het OM wel richtlijnen opgetekend voor de straffen voor dierenmishandeling. Zo wordt er onderscheid gemaakt in de manier waarop iemand een dier vermoord, bijvoorbeeld door het dier te verdrinken, wurgen, pletten, enzovoorts.

Gevangenisstraf

Hoewel het aanrijden van een dier met een tractor niet zo specifiek in de richtlijnen staat, ligt de straf voor het dodelijk pletten van een dier tussen de zes en negen maanden gevangenisstraf voor iemand die dit delict voor het eerst pleegt. Mocht de dader al eerder zijn veroordeeld voor een soortgelijk misdrijf, dan ligt de celstraf tussen de acht en elf maanden, volgens de richtlijn.

Daarnaast is de hoogte van de straf afhankelijk van de context van de doding. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of er een zwaar object is gebruikt, of er sprake is van sadistisch handelen en of de moord in aanwezigheid van een kind werd gepleegd.

Toch benadrukt het Openbaar Ministerie dat iedere zaak individueel wordt behandeld. "Gelukkig komen dit soort zaken ook niet iedere week voor."