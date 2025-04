Elody (10) werd misbruikt door buurman: ‘Hij zat gewoon bij ons aan tafel’

De dochter van Robbert werd tussen haar zesde en achtste jaar slachtoffer van seksueel misbruik door een nu 72-jarige man uit de straat. Robbert vertelt zijn verhaal, omdat hij vermoedt dat nog veel meer jonge meisjes slachtoffer zijn van de man en hij hoopt dat er meer aangiftes volgen. Bovendien wil hij dat de man uit hun woonwijk in Tilburg verhuist.

Elody was toen acht jaar oud. Later bleek volgens de vader dat dit al twee jaar aan de gang was. Het jonge meisje vond het vreemd en vies, maar vertelde het nooit aan haar ouders. "Ze schaamde zich en was bang dat wij boos op haar zouden worden, omdat het een vriend van ons was", zegt Robbert.

De verdachte en zijn vrouw waren huisvrienden van het gezin van Robbert geworden. "Het waren een soort surrogaat-opa en oma voor mijn kinderen en hij ging zelfs mee naar de Beekse Bergen, voor de verjaardag van mijn zoon", vertelt een aangedane Robbert. Na het uitstapje vertelde het dochtertje Elody* dat de verdachte haar had betast 'bij haar intieme delen'. "Onze wereld stortte in."

Na die ontdekking ging Robbert de confrontatie aan met de verdachte. "Hij schrok toen ik hem confronteerde, maar zei ook: 'Je moet je dochter altijd geloven, maar dit heb ik niet gedaan'. Het is een buitengewoon intelligente man. Ik heb altijd heel fijne gesprekken met hem gehad." Dat houdt Robbert 's nachts wakker: "Is dit een vriend die de verleiding niet kon weerstaan? Of is hij ons gezin binnengedrongen met de intentie om aan deze behoeftes toe te geven?" Robbert slikt: "Het moet het laatste zijn en daar heb ik nog steeds last van. Dat zal ik hem nooit vergeven."

Hij doet zijn verhaal nu ook aan Omroep Brabant, omdat hij vermoedt dat er naast deze meisjes, meer jonge slachtoffers zijn. Ook wil hij het verhaal vertellen, omdat hij niet goed weet wat hij moet: "Ik wil deze man weg hebben uit mijn wijk", zegt hij stellig.

Elody heeft na het misbruik EMDR-therapie gekregen, een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van trauma's. "Maar die is gestopt, want het heeft geen zin zolang ze regelmatig met de verdachte wordt geconfronteerd." Ook is Elody elke dag bang: "Ze voetbalt graag, maar dat doet ze alleen met haar hoofd naar de deur van de verdachte gericht, zo bang is ze dat hij naar haar toe komt."

Maar Robbert weet ook dat als deze man verhuist, dat hij een andere buurt met hem 'opzadelt'. Hij hoopt dus dat zijn verhaal een waarschuwing is. "De verdachte is een voormalig biologieleraar, gaf notabene les over grenzen stellen in het kader van seksualiteit. Het is een sociale man die veel contact had met kinderen in de buurt, en naar mijn weten nog steeds heeft."

Ook gaf hij één-op-één bijlessen in zijn huis. Robbert is bang dat daar meer slachtoffers zijn gemaakt. "Ik ken er al twee die zich hebben gemeld."

Vorige week diende een rechtszaak tegen de verdachte. Hij stond terecht voor misbruik van Elody, maar ook voor misbruik van een ander meisje. Er is 3 jaar cel geëist waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Woensdag is de uitspraak.

*Elody is niet haar echte naam. Deze is bekend bij de redactie.