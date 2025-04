112-nieuws: brand in evenementenhal • boom valt op man

14.40

De politie in Tilburg krijgt geregeld klachten over automobilisten die over een brug rijden terwijl dit verboden is. De reden dat dit niet mag, is omdat het een smalle brug is die ook door fietsers gebruikt wordt. Hierdoor zijn auto's op de brug gevaarlijk.

In korte tijd bekeurde de politie vier automobilisten. De laatste bleek ook nog eens geen rijbewijs te hebben, gaf een valse naam, had geen legitimatie en reed in een huurauto zonder juiste papieren.