112-nieuws: motor in brand na val • kwajongens zetten kranen school open

20.10

Een man heeft zijn kleinzoon achterna gezeten met een stok, maar werd vervolgens zelf belaagd door buurtbewoners. De politie moest met tien auto's naar de Le Mairestraat in Breda komen om hem in veiligheid te brengen.

16.41 - Brand in amusementenhal In een amusementenhal aan de Mijkenbroek in Breda is brand uitgebroken. In het gebouw kan worden gekart, kun je bowlen of een escaperoom doen. Er waren tientallen mensen binnen.

Er raakte niemand gewond en niemand raakte in paniek. Het vuur was snel onder controle, maar er was alleen rook. Er staat een grote ventilator binnen.