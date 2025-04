112-nieuws: opstootjes in Roosendaal en op kermis Waalwijk • brand in bos

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.21 Explosie verwoest ruiten van drie huizen De ramen van drie huizen aan de Zijstraat in De Moer zijn afgelopen nacht verwoest met een explosief. De zware ontploffing vond rond drie uur 's nachts plaats. Na de explosie hoorden buurtbewoners jeugd juichen en daarna een scooter wegrijden. Lees hier meer. Foto :Erik Haverhals/ Persbureau Heitink. Foto :Erik Haverhals/ Persbureau Heitink.

04.33 Opstootjes tijdens kermis Tijdens de kermis in Waalwijk vonden gisteravond meerdere opstootjes plaats. Daarbij moest de politie ingrijpen. Met hulp van politiehonden werd de rust op en rond het kermisterrein teruggebracht. Foto: Instagram politie Langstraat.

03.32 Autobrand in Ravenstein Een auto is afgelopen nacht door brand verwoest aan de Schaafdries in Ravenstein. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. De auto was geparkeerd op de oprit naast een huis. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Foto: Persbureau Heitink. Foto: Persbureau Heitink.

03.30 Vechtpartij in horecagebied Drie mensen zijn afgelopen nacht aangehouden na een vechtpartij voor een horecagelegenheid. Toen de politie Markdal aankwam, was het daar nog steeds onrustig. Agenten konden de rust herstellen. Een van de vechtersbazen verzette zich flink tegen de aanhouding. Foto: Instagram politie Markdal.

03.21 Autobrand in Someren Aan de Langendijk, vlakbij de Heusdensedijk in Someren brandde afgelopen nacht een auto uit. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. Er bevond zich niemand bij de auto. De politie doet onderzoek. Foto: Instagram politie Someren.

01.26 Hardrijder gestopt op de A16 Een Oekraïense automobilist is afgelopen nacht door de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant gestopt op de A16. Hij racete daar met een snelheid van 169 kilometer per uur over de weg. De Oekraïner kreeg een boete van 435 euro. Die betaalde hij meteen. Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

01.07 Auto in vlammen op in Vlijmen Een auto ging gisteravond in vlammen op aam de Molenhoek in Vlijmen. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt. Toen de brandweer aankwam, was de auto al niet meer te redden. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink. Doordat de brandstoftank van de auto scheurde en er brandstof uit de tank liep, duurde het enige tijd voordat de brandweer het vuur onder controle had. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

00.43 Overlast jeugd In de Eindhovense wijk Meerhoven heeft de politie gisteravond een stevig gesprek gevoerd met een groepje jongeren. De jongeren zouden iemand hebben lastiggevallen en grote mond hebben gehad. Agenten hebben de jongeren weggestuurd en hun gegevens vastgelegd in het politiesysteem. Foto: Instagram jeugdagenten Eindhoven.

00.36 Opstootjes op Markt in Roosendaal De politie moest gisteravond ingrijpen bij twee opstootjes op de Markt in Roosendaal. Toen agenten bezig waren de betrokkenen van het ene opstootje te sussen ontstond achter hen een volgend opstootje. Andere agenten kwamen daarop helpen om de rust te herstellen. Foto: Instagram politie Roosendaal.