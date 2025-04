112-nieuws: winkeldief betrapt • schade na natuurbrand beperkt

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

11.10 Loos alarm flatbrand De brandweer is vanmorgen met twee bluswagens en een hoogwerker uitgerukt na een melding van brandlucht en rook uit een flatgebouw aan de Bessenvlinderstraat in Eindhoven. De brandweer rook ook een brandlucht maar kon nergens vuur ontdekken en zijn na enige tijd weer vertrokken. Bewoners van de flat die deze zaterdag dachten uit te slapen stonden in badjas de inspectie te bekijken. Uitslapen zat er niet in nadat brandweersirenes klonken (foto: Persbureau Heitink)

10.55 Winkeldief betrapt Een winkeldief is vanochtend betrapt. Omdat de dief slechts voor een erg klein bedrag had gestolen werd er geen aangifte gedaan. De dief kreeg wel een winkelverbod. Bij een nieuwe overtreding zal deze wel worden aangehouden. Foto: Instagram politie Dongemond.

10.28 Schade na natuurbrand beperkt De natuurbrand in Waalre is door het snelle ingrijpen van de brandweer met twee blusvoertuigen snel geblust. Daardoor is de schade beperkt gebleven. Alle voertuigen zijn weer terug naar hun post.

09.41 Defecte bus op A16 Verkeer op de A16 van Breda richting Rotterdam moet rekening houden met een kilometerslange file vanaf Zevenbergschen Hoek. Aanleiding is een defecte bus op de weg bij Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook en de afrit dicht. Dit leidde rond kwart voor tien tot een negen kilometer lange file, goed voor een kleine twintig minuten vertraging.

08.28 Nepvuurwapens in Halderberge Agenten in Halderberge namen vanochtend twee nepvuurwapens in beslag. Ze waren op pad gegaan na een melding van een vernielde ruit. Toen ze die locatie binnengingen, vonden ze de nepvuurwapens. Foto: Instagram jeugdagenten Halderberge. "Ondanks dat ze nep zijn, kunnen deze wapens wel gebruikt worden voor dreiging en als echt beschouwd worden", legt de politie uit op Instagram. De wapens worden vernietigd.

06.43 Natuurbrand in Waalre Aan de Dirck van Hornelaan in Waalre stond vanochtend vroeg een stuk natuur van tien bij zeven meter in brand. De brandweer Brabant-Zuidoost heeft de brand inmiddels onder controle. Er werden twee blusvoertuigen ingezet.

05.21 Explosie verwoest ruiten van drie huizen De ramen van drie huizen aan de Zijstraat in De Moer zijn afgelopen nacht verwoest met een explosief. De zware ontploffing vond rond drie uur 's nachts plaats. Na de explosie hoorden buurtbewoners jeugd juichen en daarna een scooter wegrijden. Lees hier meer. Foto :Erik Haverhals/ Persbureau Heitink. Foto :Erik Haverhals/ Persbureau Heitink.

04.33 Opstootjes tijdens kermis Tijdens de kermis in Waalwijk vonden gisteravond meerdere opstootjes plaats. Daarbij moest de politie ingrijpen. Met hulp van politiehonden werd de rust op en rond het kermisterrein teruggebracht. Foto: Instagram politie Langstraat.

03.32 Autobrand in Ravenstein Een auto is afgelopen nacht door brand verwoest aan de Schaafdries in Ravenstein. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. De auto was geparkeerd op de oprit naast een huis. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Foto: Persbureau Heitink. Foto: Persbureau Heitink.

03.30 Vechtpartij in horecagebied Drie mensen zijn afgelopen nacht aangehouden na een vechtpartij voor een horecagelegenheid. Toen de politie Markdal aankwam, was het daar nog steeds onrustig. Agenten konden de rust herstellen. Een van de vechtersbazen verzette zich flink tegen de aanhouding. Foto: Instagram politie Markdal.

03.21 Autobrand in Someren Aan de Langendijk, vlakbij de Heusdensedijk in Someren brandde afgelopen nacht een auto uit. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. Er bevond zich niemand bij de auto. De politie doet onderzoek. Foto: Instagram politie Someren.

01.40 Bestelbus strandt op A67 Een bestelbus strandde afgelopen nacht op de A67 bij Lierop. De bestelbus had een lekke band. Een berger werd ingeschakeld om de auto daar weg te halen. Foto: X/Weginspecteur Robert.

01.26 Hardrijder gestopt op de A16 Een Oekraïense automobilist is afgelopen nacht door de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant gestopt op de A16. Hij racete daar met een snelheid van 169 kilometer per uur over de weg. De Oekraïner kreeg een boete van 435 euro. Die betaalde hij meteen. Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

01.07 Auto in vlammen op in Vlijmen Een auto ging gisteravond in vlammen op aan de Molenhoek in Vlijmen. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt. Toen de brandweer aankwam, was de auto al niet meer te redden. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink. Doordat de brandstoftank van de auto scheurde en er brandstof uit de tank liep, duurde het enige tijd voordat de brandweer het vuur onder controle had. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

00.43 Overlast jeugd In de Eindhovense wijk Meerhoven heeft de politie gisteravond een stevig gesprek gevoerd met een groepje jongeren. De jongeren zouden iemand hebben lastiggevallen en grote mond hebben gehad. Agenten hebben de jongeren weggestuurd en hun gegevens vastgelegd in het politiesysteem. Foto: Instagram jeugdagenten Eindhoven.

00.36 Opstootjes op Markt in Roosendaal De politie moest gisteravond ingrijpen bij twee opstootjes op de Markt in Roosendaal. Toen agenten bezig waren de betrokkenen van het ene opstootje te sussen ontstond achter hen een volgend opstootje. Andere agenten kwamen daarop helpen om de rust te herstellen. Foto: Instagram politie Roosendaal.