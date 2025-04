Jovanka vindt wonderlijke nachtvlinder, Frans weet om welke soort het gaat

Wat voor wonderlijk beestje zat er op mijn deur van de meterkast? Jovanka van Delft zag een wonderlijk beestje op de deur van de meterkast zitten en vroeg zich af met welk beestje ze van doen had. Het beestje is een nachtvlinder met de mooie naam agaatvlinder. Het kan zo maar zijn dat deze nachtvlinder de winter heeft overleeft en zich mooi heeft laten zien aan Jovanka. Het echte seizoen waarop de nieuwe agaatvlinders “geboren” worden is namelijk mei. Aan de andere kant kan het ook een verse nachtvlinder zijn, die net als bij de meikevers gisteren, lekker vroeg uit het cocon is gekropen. Agaatvlinders zijn echte nachtvlinders, die behoren tot de grote familie van de uilen. Van deze familie van nachtvinders vermoedt men dat er meer dan 25.000 soorten in de wereld rondvliegen. De voorvleugel van de agaatvlinder heeft een lengte van maximaal 25 millimeter. Rupsen van de agaatvlinder kun je bijna overal tegenkomen. Ze leven op kruiden zoals brandnetel en dovenetel, struiken - hazelaar en braam - en bomen zoals de zomereik en de berk. Nadat de rups zich volgevreten heeft, gaat die overwinteren als rups, maar kan ook als pop. Dat is al heel bijzonder. Maar wat deze nachtvlinder nog meer bijzonder maakt, is dat je de rups van de agaatvlinder zelfs etend kunt tegenkomen bij milde winters.

Onbekende plant met bloem tegengekomen, is dit een uitheemse soort?

Tijdens een wandeling kwam Mark van de Goor een onbekende bloeiende plant tegen en hij vroeg zich af of het misschien een uitheemse soort was of dat de plant door iemand was aangeplant. Op de foto die hij stuurde zag ik een plant die ik meteen herkende, want het is namelijk een kievitsbloem. Kievitsbloemen zijn inheems in ons land, maar enkel in bepaalde gebieden. Ze zijn dus erg zeldzaam en van oorsprong kwamen wilde kievitsbloemen voor in ons land langs de Overijsselse Vecht, de weteringen in Zwolle, het Zwarte Water en op enkele plekken langs de IJssel. Ook in het veenweidegebied in Zuid-Holland zag je ze. Helaas zijn de bollen, want dit is een bolgewas, voorheen gestolen en langzaam op de markt gekomen. Nu kun je ze in elk tuincentrum kopen, ook de witte variant en dus komen ze tegenwoordig op meer plekken in ons land voor. Vaak zijn ze er ineens en dat heeft te maken met het feit dat het acht jaar duurt voordat ze in bloei komen uit zaad. Maar het kan ook zijn, dat in de tuin van iemand kievitsbloemen hebben gestaan en dat bij het opruimen of het anders inrichten van de tuin de bollen plotseling in een natuurgebied terechtkomen. Volgens mij speelt dat laatste een rol bij het vinden van een kievitsbloem door Mark.