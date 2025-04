Boom valt na omzagen verkeerde kant op en belandt op man

Tijdens het omzagen van een boom in Wintelre is een man onder de boom terechtgekomen. De boom viel onverwacht de verkeerde kant op. Verschillende hulpdiensten kwamen op het ongeluk af. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De flinke boom stond achter een een boerderij aan de Landsardseweg in Wintelre. Toen de boom die met een touw vastzat aan een tractor werd omgetrokken ging het mis. De boom bleek te zwaar voor de tractor waardoor de boom de verkeerde kant op viel. De boom kwam daardoor op de man terecht. Traumahelikopter

Verschillende ambulances, politiewagens en een traumahelikopter kwamen het slachtoffer te hulp. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.