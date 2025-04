112-nieuws: Dode bij woningbrand • vermiste vrouw is terecht

11.19

Zondagmorgen is een huis volledig uitgebrand aan de Kolveniersstraat in Tilburg. Daarbij is een dode gevallen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. De brandweer sloeg groot alarm nadat het vuur niet snel onder controle was. Inmiddels is dat wel gelukt en wordt nageblust. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.