112-nieuws: ongeluk met flinke schade • kopschopper (36) aangehouden

15.30

Een bestelbus is in Heeswijk-Dinther tegen een boom gereden. Dat gebeurde in een flauwe bocht aan de Bogaerdelaan. De bestuurder reed rechtdoor en eindigde in een greppel tegen een boom.

De twee inzittenden zijn in de ambulance gecontroleerd maar of ze naar het ziekenhuis moesten is niet bekend. De zwaar beschadigde bestelbus is door een takelbedrijf afgevoerd.