112-nieuws: steekpartij in huis in Helmond • gewonden bij botsing Tilburg

Liveblog

04.06 Steekpartij in huis Bij een steekpartij in een huis aan het Spoormakerserf in Helmond is een man ernstig gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink. Het slachtoffer is in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. De bewoonster van het huis is aangehouden.

03.07 Ravage in Waalwijk Een man botste afgelopen nacht met zijn auto op twee geparkeerde auto's aan de Laageindse Stoep in Waalwijk. Dit gebeurde rond halftwee 's nachts. Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink. De twee geparkeerde auto's liepen bij de botsing flinke schade op. De auto van de man zelf was na de botsing total loss. Hij is nagekeken in een ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

02.16 Auto met gestolen kentekenplaten in brand Een auto is gisteravond laat uitgebrand aan de Omloop, in het buitengebied tussen Haarsteeg en Den Bosch. De brand werd rond kwart voor tien ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink. Op de auto zaten kentekenplaten die niet bij deze auto hoorden. Deze zouden naar verluidt in februari gestolen te zijn van en ander voertuig. De verwoeste auto lijkt bewust in de polder gedumpt te zijn en in brand te zijn gestoken. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.