'Man overleden bij brand had psychische problemen', zeggen buurtbewoners

Buren in de straat in Tilburg waar zondagmorgen een man bij een brand is overleden, gaan ervan uit dat het om de bewoner gaat. Volgens de omwonenden had de man psychische problemen. Hij zou bij meerdere instanties hulp hebben gekregen en zou ook twee keer eerder zijn woning in brand hebben gestoken. De politie heeft nog niets bekend gemaakt over de identiteit van het slachtoffer.

"Ik ben geschrokken", zegt Priscilla die de man kende en zegt te weten dat hij hulp kreeg van verschillende instanties. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar wel de laatste." Volgens Priscilla, die aangedaan is door het nieuws, kreeg de man niet de juiste hulp: "En daar is dit het resultaat van." Ze is ervan overtuigd dat als de man 'beter was geholpen' zijn overlijden voorkomen had kunnen worden. Ook buurtgenote Patricia kent de man om wie het gaat. "Hij had gewoon hulp nodig", zegt ze verdrietig. "Die heeft hij niet goed gekregen. Hij heeft al twee keer eerder brand gesticht in zijn appartement. Als er eerder was ingegrepen had het allemaal anders af kunnen lopen. Nou is het te laat." De brandweer sloeg groot alarm om te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar andere woningen. Dat is niet gebeurd. De schade aan de aangrenzende woningen blijkt minimaal.