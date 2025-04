Toerclub voedt wielrenners op om ongelukken te voorkomen

Met het begin van de lente gaan ook wielrenners weer massaal de weg op, zeker in het weekend. De laatste jaren gebeuren er steeds vaker ongelukken met wielrenners. Zo overleden eind maart twee wielrenners in Brabant na ongelukken. Veel andere weggebruikers ergeren zich vaak aan de racende groepen die voorbij 'vliegen'. Bij de Toerclub Woensel in Eindhoven zijn ze zich van de problemen bewust. "Alle nieuwe leden krijgen instructies", zegt Hans Franken van de toerclub.

Zondagmorgen negen uur. Fietsers verzamelen zich in wielrenkleding en met racefiets op de Oude Bosschebaan in Eindhoven. Het is weliswaar frisjes, maar het zonnetje schijnt, dus prima fietsweer. Op het programma staat een toertocht van tachtig kilometer rond Eindhoven. Dat de tocht zo vroeg begint heeft te maken met de drukte op de fietspaden en wegen. Door vroeg te vertrekken hopen de wielrenners van Toerclub Woensel de drukte voor te zijn. Hans Franken van de toerclub is zich bewust van de problemen op de fietspaden en probeert de leden een beetje op te voeden: "Helmplicht, een goede fiets, op tijd aanwijzingen geven en elkaar een beetje opvoeden als het toch niet goed gaat".

Het beeld dat sommige mensen hebben van wielrenners die als gekken rijden en nergens rekening mee houden, klopt volgens Franken niet. "Ik denk dat het wel meevalt. Er zijn er altijd wel een paar die dat beeld scheppen, maar over het algemeen gedragen wielrenners zich netjes."