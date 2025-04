Deze oogziekte komt alleen in Brabant voor: 'Wil het Noorderlicht nog zien'

Het is een hele mond vol: Dominante Cystoïde Macula Dystrofie oftewel DCMD. Deze ernstige, erfelijke oogziekte komt alleen in Brabant voor. En dan ook nog eens in een beperkte regio. Negentig mensen in de driehoek Oss, Den Bosch en Veghel hebben het. Ook bij de familie Bekkers hebben familieleden deze ziekte, onder wie de 20-jarige Jara. Ze gaat een onzekere toekomst tegemoet.

Want het zicht van Jara en haar familieleden zal steeds slechter worden, dat is een feit. Hoe erg? Onbekend. Wanneer? Onbekend. En er is geen medicijn. Ook Wim Bekkers heeft de ziekte. “Ik heb nog goed zicht en mag niet klagen. Maar mijn dochters zien nog maar rond de twintig procent.” Wim maakt zich zorgen. Hij heeft sinds kort last van ‘dansende lijnen’ in zijn zicht. “Mijn neef heeft dat ook en ziet er dubbel van. Het beperkt je enorm in je doen en laten.”

DCMD is een genetische ziekte. “Het zit in het zevende chromosoom", zegt Wim. “Een afwijking zorgt voor vochtblaasjes achterin de oogbol. Als die stukgaan, ontstaat littekenweefsel. Dat weefsel neemt je zicht weg. Aan het einde van de rit houd je zo’n 10 tot 20 procent zicht over.” Op dit moment is nog onbekend of de familieleden er ook helemaal blind van kunnen worden.