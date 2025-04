Lein (10) mag Brabant vertegenwoordigen bij Nationale Voorleeswedstijd

De 10-jarige Lein van Boxtel uit Schijndel mag zich dé voorleeskampioen van Brabant noemen. Ze las zondag een stuk voor uit een van haar favoriete boeken en daarmee won ze de provinciale finale van deze landelijke wedstrijd. Nu mag ze meedoen aan De Nationale Voorleeswedstrijd op 20 mei en daar kijkt ze naar uit. "Ik vind het heel leuk om te doen. Ik had ook niet verwacht dat ik zou winnen."

Lein is een echte boekenwurm en voorlezen kan ze ook als de beste. Zondag las ze voor uit het boek Kan het nog erger? van Judith Koppens. "Het is een heel mooi boek om uit voor te lezen", vertelt Lein. "Ik kan me goed inleven in de hoofdpersoon want die is ongeveer net zo oud als dat ik ben. Ik kan me dus wel voorstellen hoe ze zich voelt."

Ze nam het op tegen 641 andere Brabantse voorlezers, maar de jury vond Lein de beste. "Ze wisselde goed af tussen het vertellen en de dialogen. Lein maakte heel goed contact met het publiek en had een overtuigende manier van voorlezen. Ze nam je echt mee in het verhaal."