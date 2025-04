'Sierra Leone snoert eigen journalisten de mond over Bolle Jos'

De regering van Sierra Leone koopt actief plaatselijke journalisten om en bedreigt hen om te voorkomen dat over de connectie met Nederlands meest gezochte drugscrimineel Jos Leijdekkers uit Breda, alias Bolle Jos, wordt gepubliceerd. Dat verklaren meerdere ondergedoken verslaggevers uit Sierra Leone in vraaggesprekken met De Telegraaf.

Overheidsfunctionarissen zouden bedragen tot omgerekend vijfduizend euro uitloven aan lokale journalisten. Reporters die het zwijggeld weigeren, zouden ernstig bedreigd worden. Het bedrag is ongekend hoog voor Afrikaanse begrippen, wat volgens journalisten aangeeft hoe belangrijk het voor de machthebbers is dat de kwestie Bolle Jos in de doofpot gaat.

Doodsbang

De Telegraaf had de afgelopen weken meerdere keren in het buitenland contact met ondergedoken verslaggevers, die zeggen doodsbang te zijn en te vrezen voor de levens van henzelf en hun familie.

Leijdekkers verblijft al sinds 2022 onder verschillende valse namen in Sierra Leone. Eerder dit jaar kwam naar buiten dat hij een relatie heeft met de dochter van de president van het West-Afrikaanse land en haar heeft bezwangerd. Leijdekkers heeft bij zijn ex in totaal drie nog jonge kinderen: twee zoons en een dochter.

Verschillende keren veroordeeld

De rechtbank in Antwerpen legde de voortvluchtige Leijdekkers eind februari dertien jaar celstraf op vanwege een - mislukte - cocaïneroof. Volgens de rechter stuurde de Bredanaar een gewapend commando aan dat tien ton cocaïne moest stelen die in beslag was genomen door de Antwerpse douane.

Leijdekkers is al verschillende keren veroordeeld in België. In Nederland werd hij eerder veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en het geven van een moordopdracht. De Bredanaar staat op de Nationale Opsporingslijst en de zogeheten EU Most Wanted List.