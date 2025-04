Fried kan het niet bevatten: voor de tweede keer brandt zijn huis af

Er is helemaal niks meer over van het huis van Fried van Eersel (76) aan de Geldropseweg in Heeze. Zondagmiddag brandde zijn huis tot de grond toe af nadat er brand ontstond in de schoorsteen bij de buren, bij zijn broer. "Met Kerstmis 2008 gebeurde hetzelfde", vertelt Fried. Toch is hij vastbesloten: "We gaan herbouwen en ik kom hier terug."

Het vuur werd zondagmiddag rond half vijf ontdekt. Door de brand ontplofte een gasfles. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich naar de schuren uitbreidde. Vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkwam, werd een NL-Alert verstuurd. In de omgeving kwamen riet- en roetdeeltjes terecht. Rond acht uur 's avonds was het vuur onder controle. De brandweer koos ervoor alles gecontroleerd te laten uitbranden. Het huis werd met een grijper gesloopt, waardoor nog brandende delen beter geblust konden worden.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.

"Opeens schreeuwden de buren dat ik naar buiten moest."

Terwijl zijn broer maandagochtend door de puinhopen loopt, op zoek naar iets waardevols, komt Fried aan bij zijn afgebrande huis. "Het is verschrikkelijk, er is niks meer van over. Ik heb mijn telefoon nog kunnen meenemen. Een oplader was ik vergeten, die heb ik net nog gekocht."

"Ik zat zondagmiddag wielrennen te kijken toen ik allemaal gestommel hoorde bij de buren. Dat gebeurt wel vaker, dus ik had niks door", vertelt Fried. "Maar opeens kwamen de overburen op de raam kloppen en schreeuwen dat ik naar buiten moest. Het dak stond in de brand."

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.

"Ik kan niet bevatten dat dit me nu al twee keer is overkomen."

Volgens hem is de schoorsteen gaan branden. "En dat is niet de eerste keer. Met Kerstmis 2008 is hetzelfde gebeurd en toen is ook heel het huis platgebrand." Fried kan een dag na de brand niet bevatten dat hem dit nu al twee keer is overkomen. Ze hebben na de brand in 2008 het huis waar Fried geboren is, herbouwd. "We wilden toen eigenlijk geen rieten dak meer en ook geen houten kozijnen en dergelijke." Waarom die er uiteindelijk toch kwamen, weet Fried zestien jaar later niet precies meer.

"We gaan gewoon weer herbouwen, wat moeten we anders?"

De 76-jarige bewoner wil ondanks de twee verwoestende branden niets weten van verhuizen. "We gaan gewoon weer herbouwen. Wat moeten we anders?" Dan verdwijnt Fried achter de zwarte hekken. "Kijken of mijn kippen nog leven."