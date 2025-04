Dodelijke steekpartij na onbeduidende ruzie tussen vrienden: zeven jaar cel

Ilco S. (21) uit Helmond moet zeven jaar de cel in voor het doodsteken van zijn vriend Dustin (16). Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Volgens de rechtbank heeft Ilco vorig jaar in de nacht van 7 op 8 mei Dustin tweemaal met een groot koksmes gestoken tijdens een ruzie. De volgende ochtend overleed de 16-jarige jongen.

Opnieuw was de rechtszaal in Den Bosch gevuld met familie en vrienden van Dustin. Na de eis van 9 jaar cel waren ze benieuwd wat de rechtbank zou oordelen. Het werd een paar jaar minder en dat komt volgens de rechtbank doordat Ilco nog jong is, hij nooit de dood van Dustin heeft gewild en ook omdat hij nog kinderlijk is en het denkniveau van een 16- tot 18-jarige heeft met een benedengemiddeld IQ. Ilco en Dustin kwamen elkaar die bewuste nacht tegen in het centrum van Helmond. “Ik had gewerkt als kok in Eindhoven en ging tegen middernacht naar de Watermolenwal om een meisje op te halen. Die zat daar met Dustin en diens vriendin”, vertelde Ilco tijdens de zitting. “Toen ik daar aan kwam met een vriend van mij, hoorde ik Dustin schreeuwen tegen de meiden. Kanker dit en kanker dat. Ik zei dat hij daarmee moest stoppen, liep naar hem toe en zei dat hij vrouwen moest respecteren. Maar hij sloeg mij een paar keer.” Toen escaleerde de boel. Getuigen hoorden Dustin roepen dat hij ‘kankergek’ werd als Ilco voor hem zou blijven staan. Toen werden er klappen uitgedeeld door Dustin en werd er over en weer gestoken. Dustin stak Ilco tweemaal met een schroevendraaier en Ilco stak Dustin twee keer met zijn koksmes van 28 centimeter. Ilco had twee wonden op zijn lijf van de schroevendraaier, maar Dustin werd diep gestoken in zijn zij en onder zijn oksel. Hij overleed uren later aan zijn verwondingen.

Tientallen mensen droegen dit shirt tijdens de zitting.

Nadat Dustin buiten bewustzijn was geraakt en hevig bloedde, ging Ilco hem toch ook weer helpen. Hij kon zijn vriend daar niet zo laten liggen, vond hij. Met zijn trui drukte hij de steekwond dicht, tot de hulpdiensten het overnamen. Ondertussen had hij de centralist van 112 aan de lijn, omdat de vriendin van Dustin dat door de shock niet meer kon. Over wie nou als eerste stak, liepen de meningen uiteen. Maar de rechtbank is daar duidelijk in: Ilco bemoeide zich met een ruzie van de anderen. Dat had hij niet moeten doen. Ilco trok als eerste zijn grote koksmes, waarop Dustin als antwoord een schroevendraaier pakte. Maar tegen het koksmes was hij kansloos. Het beroep op noodweer door de advocaat van Ilco werd verworpen. De rechtbank ziet Ilco als de agressor die meerdere keren de confrontatie aanging. Op een gegeven moment leek de ruzie ten einde. Beide jongemannen stonden een eind uit elkaar. En toen trok Ilco zijn mes en stak Dustin twee keer. Hij hielp daarna nog wel met de reanimatie, maar Dustin overleed de volgende ochtend in het ziekenhuis. De rechtbank volgt de verklaringen van de getuigen. Ilco ging het mes halen uit zijn auto en hield dat achter zijn rug, terwijl hij opgefokt was. De meiden riepen dat Ilco het mes moest laten vallen, maar dat deed hij niet. Toen Dustin het mes zag zei hij: ‘ga je mij nou steken?’

Ilco S. in de rechtbank. (Tekening: Adrien Stanziani)

Volgens de rechtbank kon Ilco moeilijk met de situatie omgaan. De ruzie van de meisje met Dustin sloeg over op hem en dat had hij nog niet eerder meegemaakt. Volgens de rechtbank heeft Ilco de dood van Dustin nooit gewild en toonde hij oprecht berouw tijdens de zitting. De dood van de pas 16-jarige Dustin zorgde voor een enorme schok in Helmond. Dezelfde avond al waren vele mensen aanwezig bij een stille tocht naar de bibliotheek aan de Watermolenwal waar de steekpartij plaatsvond. Op 1 juni werd Dustin ook nog herdacht tijdens een Ride Out met tientallen motoren en vuurwerk. Behalve de celstraf van zeven jaar moet Ilco ook nog een ton schadevergoeding betalen aan de ouders, stiefouders en zus van Dustin.