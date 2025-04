Dit is waarom veel relaties in de lente stuklopen: 'We maken schoon schip'

Misschien heb je in je omgeving wel gehoord dat er wat relaties zijn gesneuveld. Je zou zeggen dat aan het begin van de lente alles groeit en bloeit en de liefde juist sterker is dan ooit. Maar juist die 'lentekriebels' zorgen ervoor dat mensen uit elkaar gaan, weet de bekende seksuoloog/psycholoog Eveline Stallaart uit Heeze: "Als we bezig zijn met de grote voorjaarsschoonmaak, nemen mensen ook hun relatie onder de loep en dan wordt die vaak uit het raam gegooid."

Collin Beijk & Nina van den Broek Geschreven door

Het zogenoemde break-up season is niet iets wat we bij Omroep Brabant verzonnen hebben, al zijn er ook bij ons op de redactie de nodige relaties gesneuveld. Volgens Stallaart zijn er verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat in maart en begin april meer mensen hun partner vaarwel zeggen. Al langer bekend is dat ook rond de zomer en rond Kerstmis meer relaties op de klippen lopen. Maar een nieuwe trend is het huidige break-up season volgens de seksuoloog niet. "Dat heeft te maken met het zonlicht, dat er nu veel meer is. Daardoor maken mannen én vrouwen meer testosteron aan. Door dit hormoon hebben we meer zin in seks en eventueel nieuwe relaties." En dat is niet het enige stofje dat ervoor zorgt dat ons gedrag verandert in de lente en zomer, stelt Stallaart. "De melatonine die ons in de winter een beetje slaperig maakt, verdwijnt. Daarvoor in de plaatst komt serotonine en dat maakt ons energiekere en gemotiveerder." De jaargetijden en de bijbehorende hoeveelheid zonlicht, zorgen er dus echt voor dat onze hormoonhuishouding verandert.

"We zetten dingen nu meer in perspectief."

"Die nieuwe energie die de lente ons geeft, zorgt ervoor dat we dingen in perspectief kunnen zien", legt de seksuoloog uit. "We stellen ons vragen als: haal ik hier nog genoeg uit? Vind ik het nog leuk genoeg? En ga ik hier nog met enthousiasme mee door?" Volgens Stallaart zijn we juist rond kerst bijvoorbeeld wat meer honkvast. Terwijl we nu het festivalseizoen eraan komt - en we meer buiten zijn en we ons ook iets bloter kleden - we ons bewust of onbewust de vraag stellen of we dat nog wel willen met de persoon met wie we samen zijn. "Het is een realitycheck die al die stofjes veroorzaken."

"Als seksuoloog heb ik het nu drukker."